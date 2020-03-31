شكرا لقرائتكم خبر عن معاريف: خطة ضم الضفة الغربية تنسف المفاوصات بين الليكود وحزب "أزرق - أبيض" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد مفاوضون من "الليكود" و"أزرق- أبيض" اجتماعا لحل الخلافات العالقة، وأولها إصرار بنيامين نتنياهو على تنفيذ خطة "الضم" للضفة الغربية الواردة بالخطة الأمريكية وتأكيده عدم التنازل عن هذا البند.
وذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أنه على خلفية الانتقادات المتزايدة للاتفاق الذي يسعى كلا الحزبين إلى إبرامه بأي ثمن، للتمكن من تشكيل حكومة وحدة وطنية، انهار جزء من الاتفاقات التي توصل إليها الجانبان قبل يومين، وذلك بسبب الأزمات والمشاكل التي طرأت عليه.
ووافق حزب "الليكود"، على سبيل المثال، على التنازل مجددا عن تعيين يولي ادلشتاين رئيسا للكنيست، لكن بعد رسالة حادة من قبله تراجع عن هذا الطرح، وعرض الأمر مجددا للنقاش، هذا بالإضافة إلى القضايا الخلافية المعروفة، وعلى رأسها إصرار "الليكود" على فرض السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية، وهو ما يتحفظ عليه "أزرق أبيض".
وقال نتنياهو خلال محادثات مغلقة لمقربين منه "تنازلت عن وزارات سيادية وأخرى سيطر عليها الليكود لفترة طويلة لكن لن أتنازل عن كل ما يخض الضم بموجب خطة ترامب للسلام".
وأوضحت الصحيفة أن من الخلافات المعقدة بين الطرفين، قضية عدد الوزارات في الحكومة المقبلة، ففي حين يطالب حزب "أزرق- أبيض" بألا يتجاوز عددها 30 وزارة، يدفع "الليكود" لتشكيل حكومة تضم 36 وزيرا رغم الانتقادات الجماهيرية الشديدة.
كانت هذه تفاصيل خبر معاريف: خطة ضم الضفة الغربية تنسف المفاوصات بين الليكود وحزب "أزرق - أبيض" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.