شكرا لقرائتكم خبر عن رحلتان تغادران مطار القاهرة لإجلاء عالقين مصريين ببغداد وباريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، رحلتات استثنائيتان أحدهما للخطوط الجوية العراقية، والأخرى لشركة إير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني، لنقل عدد من الركاب إلى دولهم، فى ظل تعليق رحلات الطيران إلى مصر، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

قالت مصادر مطلعة، إن الخطوط العراقية سيرت اليوم رحلة من مطار القاهرة الدولي، إلى مطار بغداد لنقل المواطنين العراقيين، فيما سيرت شركة إير كايرو رحلة إلى مطار شارل ديجول بالعاصمة الفرنسية باريس، على متنها ركاب من جنسيات أجنبية مختلفة للعودة إلى بلادهم في ظل تعليق الطيران بمصر.

ومن المقرر أن يستقبل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم، رحلة استثنائية سيرتها مصر للطيران صباح اليوم الثلاثاء، إلى مطار هيثرو بالعاصمة البريطانية لندن، لعودة المصريين العالقين هناك في ظل ظروف تعليق رحلات الطيران.

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وكانت سلطة الطيران المدنى المصرية أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الجاري ويستمر حتى 15 أبريل القادم، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.