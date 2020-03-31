مصريون عالقون فى جزر المالديف.. الحظ له ناسه "فيديو"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد توقف حركة الطيران عالميا بسبب أزمة كورونا، كان هناك مواطنون من دول مختلفة عالقين فى دول أخرى، بدأت مصر البحث عن مواطنيها لمساعدتهم فى العودة، تواصلت وزيرة شئون الهجرة مع كافة الدول حتى اكتشفت فجأة أن هناك 95 مصريا عالقين فى جزر المالديف، اعرف القصة من الفيديو التالى.. بعد توقف حركة الطيران عالميا بسبب أزمة كورونا كان هناك مواطنون من دول مختلفة عالقين فى دول أخرى بدأت مصر البحث عن مواطنيها لمساعدتهم فى العودة تواصلت وزيرة شئون الهجرة مع كافة الدول حتى اكتشفت فجأة أن هناك 95 مصريا عالقين فى جزر المالديف Advertisements أغلبهم من المتزوجين حديثا وكانوا يقضون شهر العسل هناك الخبر أثار الكثير من الجدل اعتبرهم البعض محظوظين بسبب استمرار بقائهم فى تلك الجزر الجميلة وتساءل آخرون عن عددهم لأنه رقم فردى وليس زوجيا فكانت إجابة الوزيرة نبيلة مكرم أنهم ليسوا جميعا أزواج بل بينهم عمال مصريون فى فنادق ومنتجعات المالديف فهل ترى حقا أنهم محظوظون؟.

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