شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: أسئلة الثانوية العامة تشمل ما درسه الطالب بالترم الأول حتى 15مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن طلاب الثانوية العامة، تشمل الامتحانات كا ما درسه الطالب فى العام الدراسى " للفصل الدراسى الأول بالإضافة إلى الفصل الدراسى الثانى حتى15 مارس الجارى، مع الالتزام بالجدول المعلن للامتحانات نهاية العام واتخاذ كافة الاجراءات الوقائية التى تضمن سلامة الطلاب من زيادة عدد اللجان مع قيام المركز القومى للامتحانات بالتنسيق مع مديرى عموم تنمية المواد بإعادة تصميم الروقة الامتحانية.

جاء ذلك وفق ما ذكرته الوزارة فى القرار الوزارى الذى أصدرته بشأن نظام الدراسة والتقييم للطلاب للعام الدراسى الجارى2019،2020.

وقررت وزارة التربية والتعليم، تحديد دروس منهج اللغة العربية حتى 15 مارس الجارى، فى القراءة " درس العلم فى الإسلام صفحة 22، والنصوص الشعرية" نص أهواك يا وطنى حتى صفحة 77" النصوص النثرية : الكنيسة نورت حتى صفحة 129، وفى الأدب الشعرى، مدرسة أبولو حتى صفحة 29، وفى الأدب النثرى، القصة القصيرة حتى صفحة 123، وفى البلاغة الأدبية حتى صفحة 142، والتدريبات النحوية حتى صفحة 197 مع حذف المنادى وتدريباته، الكتاب ذو المووضعات حتى نهاية الفصل السادس الجزء الثانى صصفحة 97.

وفى الجغرافيا للشعبة الأدبية، المطلوب دراسته، الدرس التمهيدى مدخل لدراسة الجغرافيا السياسية، والدولة فى الجغرافيا السياسية والدولة" تعريفها وأنواعها"، والمقومات الطبيعية لقوة الدولة، إضافة إلى موضوعات المقومات البشرية لقوة الدولة والنظام السياسى والانتخابى بالدولة والمشكلات الساسية والحدود السياسية " مفهومها وأهميتها ووظائفها"، وتضمنت أيا الموضوعات التى يدرسها الطالب " أنواع الحدود السياسية وتطور خريطة العالم السياسية والمسكلات المرتبطة بها ومشكلات اقتصادية ذاته بعد سياسى.

وأكدت الوزارة، أن منهج الجغرافيا ينتهى بموضوعات هى: مشكلات اجتماعية ذات بعد سياسى والتكتلات الاقتصادية والأحلاف العسكرية والتكتلات الاقتصادية " أنشطة وأجهزة مجلس التعاون لدول الخليج العربى حتى نهاية صفحة رقم 90 طبعة الكتاب 2019،2020.

وفى مادة الاقتصاد، شملت الموضوعات المقرر تدريسها: الإقتصاد والمشكلة الإقتصادية وعناصر الانتاج فى الفصل الثانى، والدخل القومى الفصل الثالث والمالية العامة ودور الدولة الفصل الرابع والنقود والبنوك الفصل الخامس حتى صفحة رقم 164 فقط لا غير.

وفى مادة التاريخ، شملت الموضوعات المقرر تدريسها، منهج الترم الأول وفى الترم الثانى الوحدة الثالثة: حضارة بلاد العراق القديم وحضارة فينقيا، الدرس الأول : حضارة بلاد العراق القديم، والدرس الثانى حضارة فينيقيا حتى نهاية الدرس صفحة رقم 83، والوحدة الثالثة، مصر والدول المستقلة وتضمنت، الدرس الأول" مصر من الفتح الإسلامى حتى قيام الدول المستقلة، والدرس الثانى: مصر فى عصرى الطولونيين والاخشيديين، والدرس الثالث، مصر فى عصر الفاطميين حتى نهاية الدرس صفحة 90 صفحة.

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وفى علم النفس: الموضوعات المقرره تدريسها فى مادة علم النفس والاجتماع لطلاب الثانوية العامة حتى 15 مارس الجارى وفقا لطبعة الكتاب 2019،2020، موضحة أنه فى مادة علم النفس يتم التدريس من بداية المنهج حتى موضوع الاتجاهات والقيم حتى صفحة 59، وموضع ثقافة العمل الحر صفحة 100 فى علم الاجتماع.

وفى وأوضحت الوزارة: بالنسبة لطلاب الثانوية العامة، فى مادة الفيزياء يذاكر الطالب حتى بداية الطبيعة الموجية للجسيم صفحة 124، وفى الكيمياء حتى نهاية الأسيتيلين صفحة 133، وفى الأحياء حتى نهاية تركيب dna صفحة 111، وفى الجيولوجيا حتى نهاية الباب الخامس صفحة 80" التوازن فى الحركة بين الماء والهواء واليابس حتى نهاية التربة ومكوناتها.

وفى الفلسفة والمنطق، للثانوية العامة " من الموضوع الفلسفة وقضايا البيئة الصفحة رقم 3 حتى نهاية ثالثا التفلسف وعلاقتة بالفهم صفحة رقم 48، وفى المنطق، الموضوع الأول الاستدلال الاستقرائى وتطبيقه فى العلوم الطبيعية صفحة 57 حتى نهاية ثالثا من الموضوع الرابع كيفية التعامل مع الصور السلبية لتكنولوجيا المعلومات صفحة 97.

وفى التربية الدينية الإسلامية والمسيحية المقرر تدريسه حتى 15 مارس، فى التربية الدينية الإسلامية، من الوحدة الأولى إلى الوحدة الرابعة من صفحة 1 إلى 88، والوحدة الخامسة من صفحة 89 إلى 94، والوحدة السادسة من صفحة 115إلى 126، والكتاب الإضافى " أدب الحوار فى الإسلام من الفصل الأول إلى نهاية الفصل الخامس صفحة 98، أما فى التربية المسيحية" من الوحدة الأولى إلى الرابعة ، من أول الكتاب حتى نهاية درس مفهوم حياة الطهارة وأهميتها".

وبالنسبة للغة الأجنبية الأولى، شملت المناهج التى يتم دراستها حتى 15 مارس الجارى"from unit 1 tounit 14، إضافة إلى"from unit 11، "to unit 17 الفصل الدراسى الأول والثانى.

وبالنسبة لموضوعات الرياضيات المقررة للثانوية العامة حتى منتصف مارس، أولا" الرياضيات البحتة" الجبر من بداية المنهج صفحة 4 حتى المحددات صفحة 78، وفى الهندسة الفراغية، من بداية المنهج حتى معادلة المستقيم فى الفراغ من صفحة 104، إلى 159، وفى التفاضل والتكامل، من بداية المنهج حتى التكامل المحددمن صفحة 2 إلى 116.

أما بالنسبة للرياضيات التطبيقية، فى فرع الاستاتيكا"، من بداية المنهج حتى الازدواج المحصل من صفحة 2 حتى 97، ما عدا صفحات 87 و88، القاعدة" إذا أثرت ثلاث قوى مستوية وغير متلاقية فى نقطة جسم متماسك ومثلها تمثيلا تاما أضلاع مثلث مأخوذة فى حتى نهاية القاعدة" وما يتبعها من تعميم وأمثلة وتمارين، وفى فرع الديناميكا من بداية المنهج حتى الدفع من صفحة 126 حتى صفحة 224.

وفى مادة الإحصاء من بداية المنهج حتى التوقع" الوسط"والتباين للمتغير العشوائى المتقطع من صفحة 2 إلى صفحة 67.