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الكرملين: بوتين يخضع لفحوصات خاصة بفيروس كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المتحدث باسم الكرملين، دميترى بيسكوف، أن الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، يخضع لفحوصات طبية دورية خاصة بفيروس كورونا، مشددا على أن حالته الصحية جيدة.

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية أنباء إصابة كبير الأطباء في مستشفى "كوموناركا" المخصص لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد، دينيس بروتسينكو.

 

وحضر بروتسينكو فى 24 مارس، اجتماعا مع بوتين خلال زيارته التفقدية إلى المستشفى، الذي يعتبر مركزا رئيسيا لعلاج المصابين بفيروس كورونا في موسكو بل في روسيا كلها.

 

وسبق أن أكد بيسكوف أن موظفا واحدا في شؤون الرئاسة الروسية أصيب بهذا المرض، مشيرا إلى أنه لم يكن على أي اتصال ببوتين.   

 

 

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 بوتين مع مسئولى القطاع الطبى والمستشفى فى منطقة كوموناركا

 

 

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بوتين يرتدى بدلة الوقاية أثناء زيارته مستشفى للحجر الصحى للمصابين بكورونا

وكان بوتين قد زار الأسبوع الماضى أحدى مستشفيات الحجر الصحي للمصابين بفيروس كورونا الجديد في منطقة كوموناركا بالعاصمة موسكو، وأكد المتحدث الصحفى للرئاسة الروسية (الكرملين) دميترى بيسكوف أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين يشعر بأنه بصحة جيدة بعد زيارته لمستشفى للمصابين بفيروس كورونا، بضواحى موسكو.

وقال بيسكوف  وقتها "إن الرئيس الروسى يشعر بأنه بخير بعد زيارته إلى المشفى المخصص للمصابين بفيروس "كورونا" فى منطقة كوموناركا بضواحي العاصمة موسكو". 

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بوتين يتسعد لارتداء البدلة فى المستشفى

 

وردا على سؤال عن سبب مصافحة الرئيس بوتين لرئيس الأطباء في المشفى باليد خلافا لتوصيات الخبراء، قال بيسكوف: "لا أعرف ولا أستطيع أن أشرح ذلك، والرئيس عادة يصافح محاوريه وهو يواصل فعل ذلك، بالطبع مع كل الاحتياطات وإجراءات التعقيم".

 

كان المتحدث باسم الكرملين قد أكد أن الرئيس الروسى ذهب إلى مستشفى مخصص للمصابين بفيروس "كورونا" في منطقة كوموناركا بضواحي موسكو دون إجراءات أمنية إضافية.

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بوتين مع مدير المستشفى 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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