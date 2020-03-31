شكرا لقرائتكم خبر عن إقرارات للمصريين الراغبين فى العودة لإلزامهم بالحجر الصحى 28 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ سلطات الطيران المدنى بالمطارات المصرية، اليوم الثلاثاء، تطبيق قرار وزارة الصحة المصرية حيال جميع الركاب المصريين العالقين بدول الخارج، وذلك إخضاع جميع العائدين إلى الحجر الصحي فور وصولهم إلى القاهرة، في إطار خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

قالت مصادر مطلعة، إنه سيتم إجبار الراكب الراغب في العودة إلى البلاد على كتابة إقرار قبل ركوب الطائرة بدخول الحجر الصحى فور وصوله البلاد، خلال فترة العزل المقررة وذلك لمدة 28 يوما للتأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا.

َوأكدت المصادر، أنه سيتم تطبيق القرار ابتدا من اليوم الثلاثاء، علي المصريين العائدين من باريس ولندن، حيث تنظم مصر للطيران رحلتين الي باريس ولندن لاعادة المصريين العالقين هناك.

Advertisements

وأوضحت المصادر أن توقيع الراكب للاقرار اجبارى كشرط لصعود الطائرة مؤكدا بان ذلك الاجراء سيطبق علي كافة الرحلات الاستثناءية التى تنظمها مصر للطيران بالتنسيق مع وزارتى الخارجية والهجرة، وذلك الحجر يمثل حماية لهم ولذويهم في مصر.

وكان الركاب المصريون العائدون من الكويت أمس الأثنين، والبالغ عددهم نحو 250‪ راكبا ، رفضوا دخول الحجر الصحى وتظاهروا بالمطار، ليتم السماح لهم بالدخول بعد إجراء فحوصات عينات الدم للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا، مما دعا الوزارات المعنية بوضع شرط إقرار لركوب الطائرة.