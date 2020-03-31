محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: واصل قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية جهوده في مكافحة جرائم غسل الأموال، وتمكن من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 7 متهمين قاموا بغسل 55 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة. كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، تمكنت من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال سبعة أشخاص (لثلاثة منهم معلومات جنائية مسجلة - مقيمين بمحافظة أسيوط) لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية بأماكن مختلفة في مجالات "شراء أراضي زراعية وعقارات وأراضي فضاء وسيارات، وإقامة أنشطة تجارية"، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.. حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 55 مليون جنيه تقريبًا. تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق. حصيلة نشاطهم 55 مليون جنيه.. ضبط تشكيل عصابي تخصص في تجارة المخدرات Advertisements كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: واصل قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية جهوده في مكافحة جرائم غسل الأموال، وتمكن من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 7 متهمين قاموا بغسل 55 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة. كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، تمكنت من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال سبعة أشخاص (لثلاثة منهم معلومات جنائية مسجلة - مقيمين بمحافظة أسيوط) لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية بأماكن مختلفة في مجالات "شراء أراضي زراعية وعقارات وأراضي فضاء وسيارات، وإقامة أنشطة تجارية"، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.. حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 55 مليون جنيه تقريبًا. تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حصيلة نشاطهم 55 مليون جنيه.. ضبط تشكيل عصابي تخصص في تجارة المخدرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.