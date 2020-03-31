كمامات وتعقيم.. "الخليج 365" داخل محطة الشهداء لمتابعة انتظام حركة المترو (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب أسامة علي:

تصوير- فريد قطب:

رصد "الخليج 365" حالة انتظام حركة المترو في ظل الإجراءات الاحترازية التي تطبقها وزارة النقل، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

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وتظهر صور الخليج 365، التي التقطت قبل 3 ساعات من بدء تنفيذ حظر حركة المواطنين، تنفيذ قرارات الوزارة، في ظل الإجراءات التي اتخذها الفريق كامل الوزير وزير النقل، لتخفيف التكدس والازدحام بمحطات المترو.

ووجه الفريق كامل الوزير، بالدفع بـ5 قطارات في كل اتجاه بالخطوط الثلاثة إلى جانب زيادة عدد قطارات الخط الأول العاملة خلال مدة التشغيل الحالي إلى ٤١ قطار بدلا من ٣٤ قطار بزيادة ٧ قطارات وزيادة عدد القطارات العاملة بالخط الثاني إلى ٢٧ قطار بدلا من ٢٢ قطار بزياده ٥ قطارات وتشغيل عدد ٨ قطارات في الخط الثالث في الاتجاهين و تقليل زمن التقاطر من ٤ دقائق إلى ٣ دقائق

كما أصدر وزير النقل توجيهاته المشددة إلى قيادات الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو بالدفع بقطارات إضافية أخرى في حالة وجود أي كثافات من الركاب، مؤكدا أن الكل يجب أن يتسابق في خدمة المواطن المصري ومشيرا إلى أنه سيتم تكرار مثل هذه الجولات المفاجئة للاطمئنان على الخدمة المقدمة لجمهور الركاب وعدم وجود أي تكدسات بالخطوط الثلاثة للمترو.