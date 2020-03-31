محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:
قال الدكتور محمود خليل، مدير مستشفى حميات إمبابة، إن نتيجة تحليل كورونا للفنانة إيناس عز الدين "سلبي"، ما يعني عدم إصابتها بالفيروس.
وأضاف "خليل" لمصراوي، اليوم الثلاثاء، أن الأعراض لدى "إيناس" تلاشت خلال الساعات الماضية، وتحسنت حالتها الصحية وسمح لها بالخروج اليوم.
وفي وقت سابق، قال الدكتور خالد مجاهد المستشار الإعلامي لوزارة الصحة، إنه عندما تلقت الوزارة استغاثة منها، تم إرسال عربة إسعاف في تمام الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل، ونقلتها إلى مستشفى حميات إمبابة، وتم وضعها في الجناح الاقتصادي بدون أي مبالغ مالية.
كانت هذه تفاصيل خبر مدير "حميات إمبابة": تحليل كورونا لإيناس عزالدين "سلبي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.