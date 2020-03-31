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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، في ضوء متابعته على مدار الساعة لكل الجهود والإجراءات المتبعة لمواجهة انتشار ڤيروس "الكورونا"، إن ما تحقق حتى الآن جيد، ويدعو للاطمئنان، وهذا- إن دلّ- فهو يدل على جدية وتكاتف جميع أجهزة الدولة والمواطنين.
وأضاف الرئيس، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "ولذلك أهيب بالجميع إلى الاستمرار بجدية وحزم في تنفيذ هذه الإجراءات حتى نعبر هذه الأزمة، ونحفظ وطننا وشعبنا العظيم".
كانت هذه تفاصيل خبر السيسي: نتائج الإجراءات المتبعة لمواجهة كورونا تدعو للاطمئنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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