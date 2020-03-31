البابا تواضروس يوجه رسالة للشباب في جميع أنحاء العالم بشأن فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

وجّه قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، رسالة للشباب في جميع أنحاء العالم بشأن فيروس كورونا المستجد" كوفيد ١٩".

وقال البابا في رسالته:" أتمنى أن تكونوا بصحة جيدة، نحن نصلي "ارحمنا يا الله" مرات عديدة في كنيستنا وفي بيوتنا ، خاصة خلال هذا الوقت الصعب من COVID-19 ( فيروس كورونا ١٩ )".

وأضاف البابا في رسالته: "كونوا أقوياء ولديكم رجاء كبير في أن يد الله تتحكم في كل شيء وأن هذا هو زمن التوبة. غيروا قلوبكم نحو الأمور السماوية."

وتابع البابا :" أصلي من أجلكم جميعا، الأسر، والشباب، والأطفال، والآباء الكهنة، والآباء الأساقفة والشمامسة، الرب يحفظكم ويبارككم جميعًا ولكم مني كل المحبة". ​