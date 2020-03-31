السجيني يطالب الحكومة باستغلال أزمة كورونا ووضع خطة للتخلص من القمامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

دعا المهندس أحمد السجيني، كلا من وزيرة البيئة ووزير التنمية المحلية، لاستغلال أزمة فيروس كورونا، والعمل معا على وضع خطة جادة للتعجيل برفع التراكمات التاريخية من بؤر مقالب القمامة سواء العمومية أو العشوائية في عموم المحافظات والوحدات المحلية.

وقال "السجيني"، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، "من المعلوم لدى المتخصصين أن النسب الغالبة من المخلفات البلدية تأتى من خلال المحال العامة والتجارية بأنواعها وجمعات الأسواق بأنواعها والمراكز التجارية الصغيرة والمتوسطة والمولات الكبيرة والفنادق بأنواعها، وبالتالي كل تلك الأنشطة الخدمية والتجارية والترفيهية والسياحة هي في حالة شبه غلق عام سواء بحكم الحظر".

وتابع السجيني: أعمال الرفع لا يوجد بها اختلاط بشري لأنها تعتمد على الميكنة الثقيلة والمتوسطة، هذا الطرح يأتي من ضمن حزم من الأفكار والخطط التي يجب علينا جميعا طرحها تحت عنوان "تحويل المحنة إلى منح وعطايا فى كل قطاع"، والقصد هو استغلال فترة الحظر من ناحية، والتصلب الخدمي والمروري من ناحية أخرى في تعديل الجداول الزمنية لكثير من الخطط التنفيذية للمشروعات والصيانات الميدانية قليلة الكثافة الميدانية.