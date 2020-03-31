محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي: أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، اليوم الثلاثاء، عن مناقصة محدودة رقم ٦ لسنة ٢٠٢٠- ٢٠١٩؛ لتوريد زيت خام محلي بالجنيه، لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية. ونوهت الهيئة العامة للسلع التموينية بأن التوريد سيكون بحد أدنى ٣٠٠٠ طن زيت صويا و٢٠٠٠ طن زيت عباد، وأن يتم التسليم خلال الفترة من ١ إلى ٢٥ مايو ٢٠٢٠. وأشارت الهيئة إلى أن جلسة فض المظاريف ستكون يوم الأحد الموافق ٥ أبريل ٢٠٢٠، الساعة الحادية عشرة صباحًا، معقبةً بأن باقي الشروط والمواصفات طبقًا لكراسة الشروط والمواصفات المتاحة بهيئة السلع التموينية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "السلع التموينية" تعلن مناقصة توريد زيت خام لصالح "القابضة للصناعات الغذائية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.