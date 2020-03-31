شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر بـ«مطار القاهرة»: المصريون العائدون من الكويت رفضوا الحجر الصحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت مصادر مطلعة بالحجر الصحى بمطار القاهرة الدولي، أن جميع العائدين على الرحلات الاستثنائية القادمة من دولة الكويت، وجميع الدول العربية والأوربيه، تم توقيع الكشف الطبي الإجباري عليهم بالحجر الصحي.

وأضافت المصادر لـ«المصري اليوم»، أن «أطباء الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي عرضوا على العائدين، الإثنين، من دولة الكويت الحجز بالحجر الصحى كجزء من الإجراءات الوقائية للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد، إلا أنهم اعترضوا، وقرروا البقاء في منازلهم، وعدم الخروج منها لمده 14 يومًا، وبناء عليه تم تسهيل إجراءات خروجهم من المطار على الفور.

ولفتت المصادر إلى أن الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي لا يمكن أن يسمح لأحد مصاب بالفيروس بالخروج، وأي معلومات بخلاف ذلك فهي غير صحيحة.

وأضافت المصادر، أنه تم توقيع الكشف الطبي الإجباري على جميع المصريين العائدين من الكويت، ولم نسمح لأحد بالخروج دون توقيع الكشف، وكانت هناك استحابة ومرونة في التعامل.

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وكان عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا مقطع فيديو، يظهر به عدد من المواطنين المصريين، يهتفون «مش هنروح الحجر».

وتتخذ مصر عددًا من الإجراءات الوقائية تجاه أي مواطن مصري عائد من إحدى الدول التي ينتشر بها فيروس كورونا عند ظهور أعراض للإصابة بكورونا عليه، أبرزها وضعهم في الحجر الصحي لمدة 15 يومًا، لمنع انتشار فيروس كورونا، بحسب توصيات منظمة الصحة العالمية.

وذكر مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي، أن مقطع الفيديو يخص مواطنين مصريين عائدين من دولة الكويت يرفضون دخول الحجر الصحي في مصر.

وانطلقت منذ أيام عدة رحلات استثنائية بين الكويت ومصر، لإعادة المواطنين المصريين العالقين في الكويت.