شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء الإسكندرية يستقبل 20 جرارًا جديدًا من الولايات المتحدة بحضور وزير النقل (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل ميناء الإسكندرية، الثلاثاء، 20 جرار سكة حديد جديد، تمثل الدفعة الثانية ضمن عقد تصنيع وتوريد 110 جرار جديد جرى التعاقد عليهم بين هيئة السكك الحديدية وشركة «GE Transportation Wabtec» الأمريكية.

وتابع المهندس كامل الوزير، وزير النقل، عملية إنزال الجرارات من السفينة القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية بعد تطبيق كافة الاحتياطات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا.

وشملت عملية الإنزال تعقيم السفينة وطاقمها والجرارات والأرصفة والوحدات البحرية ذات التعامل المباشر معها، قبل أن يجري وضع الجرارات على قضبان السكك الحديدية بالميناء تمهيدها لنقلها إلى ورش الفرز بمحطة مصر بالقاهرة لتجهيزها للعمل.

وقال الوزير إن وصول الدفعة الثانية من الجرارات يعتبر استكمالا لمراحل جني ثمار التعاقدات الضخمة التي أبرمتها وزارة النقل ممثلة في هيئة السكك الحديدية، وذلك لتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، مشيرًا إلى الجرارات الجديدة التي وصلت مصر حتى الآن بلغت 30 جرار وهي أول جرارات جديدة تنضم إلى أسطول هيئة سكك حديد مصر منذ 11 سنة.

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وأوضح وزير النقل أن الصفقة تدخل ضمن خطة الوزارة لدعم الأسطول الحالي من جرارات السكة الحديد بما يسهم في زيادة عدد الرحلات على خطوط الشبكة وتحسين الخدمة المقدمة وتلبية طلبات جمهور مستخدمي السكك الحديدية ليواكب الحاجة المتزايدة لقطاع نقل قادر على إحداث التنمية.

ولفت إلى أن تدعيم منظومة الجر بالسكك الحديدية يساهم أيضا في زيادة نسبة المنقول من البضائع عبر خطوط السكة الحديد بما يقلل من الأعباء على الطرق ويساهم في زيادة موارد السكة الحديد بما يعود ايجابيا على الخدمة المقدمة.

وأوضح الوزير إلى أن إجمالي قيمة توريد 110 جرارًا، وإعادة تأهيل عدد 81 جرار وتوريد قطع غيار طويل الأجل لمدة 15 سنة شامل الدعم الفني تقدر بـ 602.05 مليون دولار.

وأوضح وزير النقل أن الشركة المصنعة قامت بتصنيع 50 جرارًا جديدًا تم توريد 30 جرارات منهم كدفعة أولى، وسيتوالى توريد باقي الجرارات الجديدة تباعًا، طبقًا لجدول التوريد المتفق عليه.

وحول ما يتعلق بإعادة تأهيل 81 جرار «جنرال إليكتريك» بورشة التبين للسكك الحديدية، أوضح الوزير أنه جرى الانتهاء من عدد 6 جرارات، وسيتوالى إعادة تأهيل باقي الجرارات ودخولها التشغيل وفقا للجدول الزمني المحدد.

وزارة النقل تستقبل الدفعة الثانية من الجرارات الأمريكية الجديدة بالتعقيم

وزارة النقل تستقبل الدفعة الثانية من الجرارات الأمريكية الجديدة بالتعقيم

وزارة النقل تستقبل الدفعة الثانية من الجرارات الأمريكية الجديدة بالتعقيم

وزارة النقل تستقبل الدفعة الثانية من الجرارات الأمريكية الجديدة بالتعقيم