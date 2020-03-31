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شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تنفى تولى أحد الأشخاص منصب مسئول مؤتمرات "مبادرة شباب مصر" وجمع تبرعات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تم تداوله من منشور بشأن تولى أحد الأشخاص منصب مسئول مؤتمرات "مبادرة شباب مصر" بمجلس الوزراء المصرى، وجمع تبرعات تحت اسم مجلس الوزراء، فقد نفى مجلس الوزراء ذلك المنشور، مؤكداً أن مروج ذلك المنشور غير تابع لمجلس الوزراء المصرى، وأنه لا يوجد أى منصب تابع لمجلس الوزراء تحت هذا المسمى الوظيفى.
وشدد على أن مجلس الوزراء المصرى غير مسؤول عما ينشر بهذا الحساب من أخبار أو قرارات، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه صاحب ذلك الحساب.
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