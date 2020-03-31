شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. 802 ألف إصابة و38 ألف وفاة بفيروس كورونا حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتزايد أعداد ضحايا فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بصورة مخيفة فى ظل سقوط مزيد من المصابين والموتى نتيجة تفشى الفيروس التاجى، حيث وصلت أعداد الإصابات حتى الآن 802.556 إصابة حول العالم، فيما توفى 38.991 شخص، وفى المقابل تعافى من المرض القاتل 172.319 حالة.

وبحسب إحصائيات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، فإنه لا تزال الولايات المتحدة فى صدارة أعداد الإصابات بالفيروس، مسجلة 164 ألفًا و610 إصابات بالفيروس، حتى صباح الثلاثاء، فيما وصلت أعداد الوفيات إلى 3 آلاف و170 حالة وفاة، لتقترب من عدد الوفيات فى الصين التى بدأ فيها انتشار المرض فى ديسمبر كانون الأول الماضي، خاصة بعد إعلان الرئيس الأمريكى، مساء الاثنين، إجراء نحو مليون تحليل معملى يتعلق بالإصابة بالفيروس.

وفى أعلى معدلاتها اليومية، أحصت CNN، ما لا يقل عن 574 حالة وفاة، الاثنين، فى الولايات المتحدة، وهو أكبر عدد للوفيات المبلغ عنها فى الولايات المتحدة منذ تفشى المرض، وكانت منظمة الصحة العالمية، حذرت من أن الولايات المتحدة ستكون أكبر بؤر الإصابة بالمرض بعد أوروبا، والتى لا تزال تسجل إيطاليا فيها أعلى معدلات الوفيات بالفيروس فى العالم، بنحو 11 ألفًا و591 حالة وفاة، حتى صباح الثلاثاء، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز.

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وعلى الرغم من إجراءات الإغلاق التام المستمر منذ أسابيع فى إيطاليا، ارتفعت أعداد الإصابات بالفيروس لتصل إلى 101 ألف و739 إصابة، الثلاثاء، أما الصين ومع بدء إجراءات عودة الحياة على طبيعتها، بعد إعلان السيطرة على انتشار المرض، لم تسجل، خلال اليوم الثلاثاء، سوى 48 حالة إصابة جديدة بفيروس (كوفيد 19)، جميعها جاءت من خارج البلاد، وفقًا للجنة الصحة الوطنية فى الصين.

أما إسبانيا فلا تزال تحتل المركز الثالث عالميًا فى قائمة أكثر الإصابات بفيروس كورونا فى العالم مسجلة 94 ألفًا و714 حالة، فيما بلغت أعداد الوفيات 8 آلاف و189 حالة وفاة، وذلك بعد ساعات من الإعلان عن أول وفاة ملكية بالفيروس فى العالم لأميرة إسبانية تبلغ من العمر 86 عامًا، وذلك وفقًا لتقرير "CNN" الإخبارية.

بدوره، أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة فى إيران، والتى تعد أكبر بؤر الإصابة بالفيروس فى آسيا، الثلاثاء، ارتفاع أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بنحو 3111 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالى للحالات إلى 44606 حالات، وأضاف المسؤول الإيراني، أن أعداد الوفيات فى البلاد ارتفعت بمقدار 141 حالة وفاة إضافية، ليصل إجمالى عدد الوفيات إلى 2898 حالة وفاة، حتى صباح الثلاثاء.