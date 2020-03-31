شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. طريقة التسجيل بموقع وزارة القوى العاملة للحصول على منحة الـ500 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فترة استثنائية يعيشها عمال اليومية أو ما يطلق عليهم العمالة غير المنتظمة فى إطار تداعيات فيروس كورونا المستجد، والذى أثر على حياة ومصدر رزق تلك الفئة التى ليس لها تأمين وضمان لاستمرار قوت يومها، ومن هنا جاء توجيه الحكومة ممثلة فى وزارة القوى العاملة صرف منحة قدرها 500 جنيه لدعم تلك الفئة فى تلك الفترة.

"الخليج 365" يستعرض فى فيديو مبسط بالخطوات كيفية التسجيل للعمالة غير المنتظمة على الموقع، من خلال شرح مسئولى مركز المعلومات بوزارة القوى العاملة.

- الدخول على محرك البحث Google وكتابة وزارة القوى العاملة

- اختيار صفحة وزارة القوى العاملة بعد ظهور نتائج البحث

- يمكنك مباشرة الدخول على موقع الوزارة من خلال الموقع الإلكترونى www.manpower.gov.eg .

- اختار ادخل على الموقع الموضح أعلاه واختار تسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة

- بعد الدخول على اختيار تسجيل العمالة غير المنتظمة تظهر لك كلمة للتسجيل "اضغط هنا"

- يطلب منك بعد ذلك كتابة بياناتك على الموقع للتسجيل

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- لابد من كتابة الإسم رباعى والرقم القومى والمحافظة

- يتيح لك التسجيل الاختيار بين عدد من المهن اختار مهنتك ولا تنسى كتابة النوع الاجتماعى "ذكر - أنثى"

- اختار نوع التامين الذى تخضع له وإذا لم يكن لك تأمين صحى اختار "غير مقيد"

- لا تنسى كتابة عنوانك فى الاستمارة ورقم تليفونك حتى يمكن التواصل معك

- بعد تسجيلك ستظهر لك رسالة تؤكد إتمام عملية التسجيل

- للشكاوى والاستفسارات ابعت رسالة على الرقم (01212201303 )

- خلى بالك الوزارة لن تقبل طلبات باليد من المواطنين