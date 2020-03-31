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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مستشفى العجمى: خروج 20 حالة بعد تعافيهم من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة مرفت السيد، مدير مستشفى العجمى النموذجى بالاسكندرية ( مستشفى العزل لمرضى فيروس كورونا )، أنه حتى الآن قد تم خروج 20 حالة بعد تماثلهم للشفاء، لافتة إلى أن جميع فريق العمل الطبى و التمريض و العاملين يحرصون على تأدية واجبهم الوطنى و الطبى والتفانى فى معالجة المصابين.
وتابعت فى تصريحات لـ"الخليج 365": نشعر بسعادة كبرى عند تماثل إحدى الحالات للشفاء وخروجها بعد التعافى، مشيرة إلى أنه تم تجهيز المستشفى بأحدث الاجهزة الطبية ضمن مستشفيات العزل بالجمهورية تحت رعاية وزارة الصحة ، لاستقبال حالات الاصابة بفيروس كورونا
كان اللواء محمد الشريف ، محافظ الاسكندرية قد أكد فى تصريحات خاصة ل"الخليج 365 " ، على أن مستشفى العزل بالاسكندرية ، و هى مستشفى العجمى المركزى ، تقوم بدور بطولى لمواجهه فيروس كورونا ، موضحا أن المستشفى بها 200 سرير ، و مازال بها نحو 90 سرير متوفر
وأكد محافظ الاسكندرية على أن الاجهزة التنفيذية تقوم بالاستعداد الكامل و المسبق لمواجهه والحد من انتشار الفيروس، و فى اطار الاجراءات الاحترازية لمواجهه فيروس كورونا تقوم الاسكندرية حاليا بإعداد و تجهيز 3 مستفيات أخرى كإجراء إحترازى و تجيزها بالمعدات والاجهزة الطبية المطلوبة
و أشاد محافظ الاسكندرية بالدور الكبير الذى تقوم به الدولة المصرية و وزارة الصحة المصرية فى السيطرة على الفيروس، حيث تعد مصر من أفضل الدول فى معدلات الشفاء و نسب الاصابة به ، و ذلك بفضل مجهودات الدولة ووزارة الصحة و الاستعداد و الاجراءات الاحترازية التى إتخذتها الحكومة فى هذا الشأن ، و حملات التوعية التى أطلقتها جميع أجهزة الدولة للتوعية بطرق الوقاية من هذا الفيروس.
كما أشاد محافظ الاسكندرية بدور المجتمع المدنى فى المشاركة فى الاجراءات الاحترازية ، حيث تم توفير جهاز "كابينة" للتحليل بمستشفى العزل بالعجمى ، و 4 أجهزة تنفس صناعى بمستشفى العجمى و مستشفى الحميات.
احد المتعافين بعد الخروج
احد المتعافين
الاطباء و العاملين
الاطباء
المتعافين من المرض
فريق العمل الطبى
فريق العمل بالمستشفى
مستشفى العزل بالعجمى
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