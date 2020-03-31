شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. قرارات الحكومة لزيادة رواتب العاملين وإعفاءات الضريبة بدءا من يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل الحكومة إجراءاتها العاجلة لضبط الأوضاع الاقتصادية على المواطن المصري وعلى المؤسسات والشركات الحكومية وغير الحكومية وذلك من خلال الإعلان عن خطة عاجلة بتقديم دعم لكل القطاعات المتضررة من الأزمة الحالية وتعد منظومة العلاوات والحوافز الوظيفية وزيادة أجور العاملين بالدولة بدءا من العام المالي القادم 2020-2021احد اهم تلك الإجراءات والتي تضمنت الاتي :-

1- منح العاملين بالدولة المخاطبين بقانون الخدمة المدنية زيادة دورية بداية من يوليو بقيمة 7٪

2- العلاوة الدورية تكون بحد أدنى 75 جنيها للموظف

3- منح العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة 12٪

4- العلاوة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة تكون بحد أدنى 75 جنيها

5- منح العاملين والموظفين حافز إضافي يتراوح بين 150 إلى 375 جنيها شهريا

6- زيادة الحد الأدنى من الإعفاء الضريبي للعام المالي القادم من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه

7- زيادة حد الإعفاء الضريبي الشخصي إلى 7 آلاف جنيه ليصبح الاجمالي 22 ألف جنيه

8- تقديم شريحة اجتماعية ضريبية جديدة بـ 2.5% لأصحاب الدخول المنخفضة

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