شكرا لقرائتكم خبر عن هجوم على محافظ الدقهلية بعد زيارته مستشفى العزل دون كمامة.. و«مختار»: لا تعليق (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سادت حالة من الاستياء بين أبناء محافظة الدقهلية، عقب نشر الصفحة الرسمية للمحافظة، صورًا للمحافظ، الدكتور أيمن مختار، أثناء زيارته لمستشفى العزل بتمي الأمديد، وحضور محاكاة للتعامل مع مريض بالكورونا، وذلك لعدم ارتداء المحافظ ومرافقيه للكمامات، ولا لأي وسائل الوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19».

وأكد أبناء «الدقهلية» أن المسؤول قدوة، والمحافظ أظهر قدوة سيئة بعدم اتباعه لاشتراطات الوقاية المُقررة من وزارة الصحة.

كان الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، قد زار مستشفى العزل بتمي الأمديد، وبصحبته عدد كبير من التنفيذين، ولم يرتد أحد منهم أي وسائل الوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، وحرصوا على التقاط صور جماعية لهم على مدخل المستشفى، وداخلها، وظهروا بالصور غير متبعين اشتراطات وزارة الصحة للوقاية من الفيروس.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي «الفيس بوك» صور المحافظ ومرافقيه، وعلقوا على التجمع الكبير داخل المستشفى وخارجه، والتي وصفها المتابعين بـ«المهزلة والتهريج».

وقال وائل علام، أحد المتابعين: «المسؤول قدوة، وإذا كنت عايز الناس تلزم بيتها وترتدي الكمامات، ابدأ بنفسك يا معالي المحافظ، إنت بتخرج في تجمعات، ولا ترتدي أي وسيلة وقاية، يبقى إزاي الناس هتلتزم».

Advertisements

وقال عبدالرحمن حسن، أحد المتابعين: «اللهم لا اعتراض على قضائك يارب، السيد المحافظ رايح يفتتح مستشفى العزل بالدقهلية، ويقوم مجمع 100 شخص علشان يتصوروا بدون أي إجراءات وقاية، وهو بيفتتح مستشفى المفروض هتعالج الكورونا.. الصبر يارب من عندك».

وقال أحمد حبيب، من المتابعين: «عند افتتاح شيء مثل هذا ولكي يلزم الشعب بالتعليمات، كان يجب عليه أخذ سبل الوقاية، أعتقد أنه خايف محدش يعرفه من وراء الكمامة».

وقال ناجي عباس: «أنا رأيي يعزلوا المحافظ قبل أن يتسبب في كارثة، كفاية عليه لحد كده والحمد لله، ده فاكر أن النظارة تُغني عن الكمامة».

وقال مصطفى السطوحي: «تقريبًا المسؤولين عندنا في الدقهلية لسة لغاية دلوقتي مايعرفوش أن التجمعات غلط، والازدحام بالشكل ده هيحول مستشفى العزل لمستشفى موبوءة»، مضيفًا: «مافيش فايدة ده كورونا كوميدي».

يذكر أنه منذ بدء انتشار فيروس كورونا ومحافظ الدقهلية يخرج بجميع الجولات بدون كمامة ولا أي احتياطات وقائية مما أثار استياء العديد من أبناء الدقهلية وحذروا من حدوث كارثة بسبب تلك التصرفات.

من جانبه، اكتفى الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بالقول: «لا تعليق».

استياء المواطنين من عدم ارتداء محافظ الدقهلية للكمامة أثناء زيارته لمستشفى العزل بتمي الأمديد

استياء المواطنين من عدم ارتداء محافظ الدقهلية للكمامة أثناء زيارته لمستشفى العزل بتمي الأمديد

استياء المواطنين من عدم ارتداء محافظ الدقهلية للكمامة أثناء زيارته لمستشفى العزل بتمي الأمديد