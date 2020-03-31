شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ الحجر الصحي على 80 أسرة في 8 عمارات بـ 4 أحياء ببورسعيد (تفاصيل وصور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت لجان مشتركة من الأحياء وأقسام الشرطة ومديرية الصحة والتضامن الاجتماعي في بورسعيد، إجراءات الحجر الصحي على ثمانية عمارات سكنية ثبت إصابة شخص من سكان كل عمارة على الأقل بفيروس كورونا، وتم نقله إلى مستشفى العزل بأبوخليفة.

وتضم العمارات البرج السكني الذي تقيم به عائلة المرحوم الدكتور أحمد اللواح وبرج أهالي بشارع ٢٣ يوليو وعمارة إسكان اداري تابع لمديرية الكهرباء، وعمارتين في حي الضواحي وعمارتين في حي الزهور وعمارة في مدينة بورفؤاد، وتضم هذه العمارات نحو ٨٠ أسرة.

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تم اغلاق هذه العمارات ووضع حواجز مرورية أمامها وتعيين خدمات أمنية عليها، وتعليق إعلان بقرار الحجر الصحي، والتنبيه على السكان بعدم المغادرة، والتنبيه على الجيران بعدم دخول العمارات المحجوزة، كما تم وضع أرقام تليفونات رؤساء وسكرتيري الأحياء عند الحاجة لها.

وقامت صباح اليوم سيارات من الأحياء بنقل كراتين مواد غذائية جهزتها مديرية التضامن الاجتماعي بعدد الأسر في كل عمارة، وقام عمال الأحياء بالنداء على الأسر من الشارع ووضع كراتين المواد الغذائية أمام البوابات ليقوم السكان بأخذها بعد ابتعاد العمال.

وقال اللواء أحمد قاسم رئيس حي الضواحي، أنه سيتم من الغد إعداد وجبات غداء ساخنة للسكان وتوزيع كرتونة مواد غذائية بها لحوم ودواحن تكفي احتياجات كل أسرة طوال فترة الحجر وفرتها المحافظة ومديرية التضامن، وسيتم تلبية أي احتياجات لكل أسرة مع تنفيذ الإجراءات الصحية وأخذ مسحات من كل فرد لتحليلها والوقوف على مدى الحالة الصحية ومدى إيجابية الإصابة بفيروس كورونا من عدمه.

تنفيذ الحجر الصحي علي ٨ عمارات سكنية في أربع أحياء ببورسعيد

تنفيذ الحجر الصحي علي ٨ عمارات سكنية في أربع أحياء ببورسعيد

تنفيذ الحجر الصحي علي ٨ عمارات سكنية في أربع أحياء ببورسعيد

تنفيذ الحجر الصحي علي ٨ عمارات سكنية في أربع أحياء ببورسعيد