شكرا لقرائتكم خبر عن شبورة مائية وأمطار واضطراب الملاحة.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الغد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يشهد الأربعاء أمطارًا خفيفة على مناطق متفرقة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

كما يتوقع الخبراء طقس لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، معتدل على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

Advertisements

والطقس شديد البرودة ليلاً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، بارد على شمال الصعيد، مائل للبرودة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، لطيف على جنوب الصعيد.

وهناك شبورة مائية صباحاً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، والرياح معتدلة على كل الأنحاء، نشطة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وتكون حالة كل من البحرين المتوسط والأحمر معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين، والرياح السطحية على كل منهما جنوبية شرقية إلى شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى فتكون القاهرة «16– 24»، الإسكندرية «16– 21»، قنا «19- 29»، الأقصر «20- 30»، أسوان «24– 32» .