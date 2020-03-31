شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير «ميدان النهضة» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أجرى اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، الثلاثاء، جولة لعدد من الأحياء شملت جنوب الجيزة والعمرانية والعجوزة، حيث تفقد مشروعات الطرق والرصف والتطوير.
كما تفقد «راشد» أعمال تطوير ميدان النهضة، للتأكد من الالتزام بالمواصفات الهندسية المتفق عليها، وكذلك حالة الشوارع ومجهودات رش وتعقيم وتطهير المرافق الحيوية والمنشآت الخدمية، وحالة النظافة ومجهودات رفع الإشغالات ومواجهة أي مخالفات للمقاهى والكافيتريات، حفاظًا على سلامة المواطنين.
وحرص على التحاور مع المواطنين، وحثهم على ضرورة الالتزام في المنازل وعدم النزول إلى الشارع، إلا في حالات الضرورة القصوي.
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