شكرا لقرائتكم خبر عن جولة داخل معمل «PCR» بأسيوط: رحلة «عينة كورونا» من السحب حتى النتيجة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وسط حالة الارتباك، التي يمر بها العالم بسبب انتشار فيروس «كورونا» المستجد، نفذت وزارة الصحة المصرية عددًا من الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة المواطنين وتقديم أعلى رعاية طبية لهم، فمن بين هذه الإجراءات تخصيص عدد من المستشفيات في جميع المحافظات، لتكون مقرًا لعزل وعلاج والمصابين أو المشتبه في إصاباتهم.

وقامت «المصري اليوم» بجولة داخل معمل «PCR» بمستشفى «العزل» بأسيوط، حيث قال طاهر محمد عثمان، فني معمل، إنه «فور استلام العينة بعد إثبات بيناتها على الكمبيوتر يتم إدخال العينة على جهاز الفصل لاستخلاص الحمض النووي من هذه المسحة، وتستغرق عملية الفصل ساعة ونصف داخل الجهاز، وبعد إخراج الحمض النووي من العينة نقوم بتسليمها إلى المرحلة الأخيرة في التحليل لمعرفة إيجابيتها من سلبيتها».

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وأضاف «طاهر» أنه «فور خروج عينة الحمض النووي يتم تسجيلها على الكمبيوتر، وإدخالها في جهاز تحديد إيجابية العينة من سلبيتها، وتستغرق داخل الجهاز ساعتين حتى تخرج النتيجة النهائية»، مشيرًا إلى أن «العمل في هذه المعامل يحتاج إلى حرص شديد من خلال أعمال التعقيم واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية حتى لا يصاب أحد من العاملين».

فيما قال أحمد عنتر محمد، مُدخل بيانات بمعمل مستشفى «العزل» بأسيوط، إنه «عندما تأتي العينة من مستشفى العزل على الفور يتم التأكد من البيانات الخاصة بها، وهي اسم المريض والرقم القومي والتليفون واسم الطبيب المعالج، وتاريخ سحب العينة، ووقت استلام العينة بالمعمل وعنوان المريض تفصيليًا حتى نستطيع التواصل والكشف عن المخالطين معه».

وأضاف «أحمد» أنه «في حالة ثبوت إيجابية العينة، نقوم بتسجيل جميع هذه البيانات على الكمبيوتر في المعمل، وبعد تسجيل جميع البيانات يتم تسليم العينة إلى المرحلة الأولى من التحليل».

من جانبها، قالت الدكتورة حنان جلال الخطيب، مدير إدارة المعامل بمديرية الصحة بأسيوط، إنه «منذ أن تخصصت مستشفى الصدر بأسيوط كمستشفى لعزل المصابين بفيروس كورونا، سعت المديرية إلى إنشاء معمل»PCR «لتحليل العينات الخاصة بالحالات المستشفى بها، ونجحنا في ذلك بعمل اختبارات كورونا في معمل أسيوط، وفي اليوم الأول تم تحليل 4 عينات»، مشيرة إلى أن «معمل أسيوط سيساهم بشكل كبير في توفير الوقت لمعرفة نتيجة العينات، خاصة وأنه كان في بداية الأمر يتم سحب المسحات من المرضى وإرسالها إلى المعامل المركزية بالوزارة، وانتظار نتيجتها، والتي كانت تستغرق من 3 إلى 4 أيام، وكان ذلك يتسبب في قلق كبير للمريض والمخالطين معه في المنزل، ولكن بعد تشغيل معمل أسيوط نتيجة العينة تظهر خلال 3 ساعات ونصف».

جولة المصري اليوم داخل معمل PSR بمستشفي العزل «الصدر» بأسيوط

جولة المصري اليوم داخل معمل PSR بمستشفي العزل «الصدر» بأسيوط

جولة المصري اليوم داخل معمل PSR بمستشفي العزل «الصدر» بأسيوط

جولة المصري اليوم داخل معمل PSR بمستشفي العزل «الصدر» بأسيوط

جولة المصري اليوم داخل معمل PSR بمستشفي العزل «الصدر» بأسيوط

جولة المصري اليوم داخل معمل PSR بمستشفي العزل «الصدر» بأسيوط

جولة المصري اليوم داخل معمل PSR بمستشفي العزل «الصدر» بأسيوط

جولة المصري اليوم داخل معمل PSR بمستشفي العزل «الصدر» بأسيوط

جولة المصري اليوم داخل معمل PSR بمستشفي العزل «الصدر» بأسيوط

جولة المصري اليوم داخل معمل PSR بمستشفي العزل «الصدر» بأسيوط

جولة المصري اليوم داخل معمل PSR بمستشفي العزل «الصدر» بأسيوط