شكرا لقرائتكم خبر عن قرار وزاري بتخفض أسعار بيع الطاقة الكهربائية الموردة للأنشطة الصناعية (نص القرار) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نشرت الجريدة الرسمية في عددها، 13 مكرر (أ)، اليوم الثلاثاء، قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 781 لسنة 2020، بشأن تخفيض أسعار بيع الطاقة الكهربائية.
وجاء في نص المادة الأولى، أن تخفض أسعار بيع الطاقة الكهربائية الموردة للأنشطة الصناعية على الجهود الفائقة والعالية والمتوسطة خارج وداخل أوقات الذروة بواقع 10 قروش لكل كيلو وات ساعة.
ونصت مادته الثانية، على أن تتحمل الموازنة العامة للدولة قيمة التخفيض المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القرار دعمًا لقطاع الصناعة.
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