شكرا لقرائتكم خبر عن «لفتات إنسانية».. «الداخلية» تُقدم يد العون للمواطنين أثناء فترات الحظر (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت وزارة الداخلية إنه في إطار إستراتيجيتها الرامية إلى تفعيل كافة التدابير اللازمة للتعامل والإستجابة الفورية مع البلاغات والمواقف والحوادث الطارئة ولاسيما الإنسانية منها، خلال فترة الحظر، فانها قامت بالتدخل الأمني السريع وتقديم المعاونة اللازمة لعدد من المواطنين.

وقال بيان للوزارة، اليوم الثلاثاء، إنه تلاحظ للخدمات المعينة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة، بوجود سيارة مُعطلة بشارع العروبة بدائرة القسم في وقت الحظر تستقلها أسرة وطلبوا مساعدتهم لنقل «نجلهم»، ويظهر عليه علامات الإعياء الشديد، حيث أفاد والده بإبتلاع الطفل كمية من الكلور عن طريق الخطأ، وعلى الفور قامت خدمات التأمين بتوفير سيارة شرطة لنقلهم إلى المستشفى لتقديم الاسعافات اللازمة للطفل.

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كما تلاحظ للخدمات المعينة بدائرة قسم شرطة النزهة، بوجود أحد الأشخاص وكريمته، 14 سنة، في وقت الحظر، وطلب المساعدة للوصول إلى المستشفى لإصابة كريمته بضيق في التنفس، وعلى الفور تم توفير سيارة شرطة وإصطحابهما للمستشفى لتوقيع الكشف الطبي وإجراء الاسعافات اللازمة للطفلة وتم إعادتهما لمنزلهما بعد التأكد من المستشفى من تحسن حالتها.

وخلال فترة الحظر، تلاحظ للخدمات المعينة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة قيام أحد الأشخاص بحمل كريمته وبصحبته زوجته مُسرعين بالشارع، حيث تبين أن كريمته مصابة بكسر بالذراع الأيسر، وعلى الفور تم توفير سيارة شرطة واصطحابهم للمستشفى وتقديم كافة سبل العلاج للطفلة وإعادتهم لمنزلهم.

وفي سياقٍ متصل، وخلال فترة الحظر قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط بتوفير سيارة شرطة لنقل إحدى السيدات لمنزلها بعد عودتها من القاهرة عقب إجرائها لعملية جراحية.

وأشار البيان إلى أن المواطنين تقدموا بالشكر لرجال الشرطة على الجهد المبذول، حرصًا على سلامتهم وتجاوبهم مع الحالات الإنسانية، والتي تعكس الاستراتيجية الأمنية الثابتة بمفهومها الأبعاد الإنسانية.

أجهزة وزارة الداخلية تُساعد المواطنين أثناء فترات حظر التجوال

أجهزة وزارة الداخلية تُساعد المواطنين أثناء فترات حظر التجوال

أجهزة وزارة الداخلية تُساعد المواطنين أثناء فترات حظر التجوال

أجهزة وزارة الداخلية تُساعد المواطنين أثناء فترات حظر التجوال

أجهزة وزارة الداخلية تُساعد المواطنين أثناء فترات حظر التجوال

أجهزة وزارة الداخلية تُساعد المواطنين أثناء فترات حظر التجوال

أجهزة وزارة الداخلية تُساعد المواطنين أثناء فترات حظر التجوال