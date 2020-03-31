شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: سلع إبريل التموينية متوفرة.. وتوجد احتياطات آمنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرًا من الشركة القابضة للصناعات الغذائية والتابعة للوزارة، أكدت فيه أن شركتي الجملة (العامة / المصرية) قد قامتا بصرف كافة السلع التموينية عن شهر إبريل لكافة المنافذ التموينية على مستوي الجمهورية، لما يقرب من ٣٥ ألف منفذ تمويني (بقالي التموين، فروع مشروع جمعيتي، المجمعات الاستهلاكية)، تمهيداً لصرفها للمواطنين اعتباراً من الغد الأربعاء، وطوال شهر إبريل.

وشدد «المصيلحي»، على أن كافة السلع التموينية والأساسية متوفرة وتوجد احتياطات آمنة وأرصدة كافية من السلع لعدة شهور، وتشمل الزيت، السكر، الأرز، المكرونة، البقوليات، والشاي وغيرها من السلع التي تصرف شهرياً على البطاقات التموينية لأكثر من ٦٤ مليون مستفيد من منظومة التموين.

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ووجه الوزير قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين بتشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة كافة مديريات التموين على مستوى الجمهورية للمرور على كافة مخازن الجملة للتأكد من صرف السلع للمنافذ التموينية ويقومون بدورهم بصرفها للمواطنين لضمان توافر السلع بكميات وأسعار مناسبة.

وأهاب «المصيلحي» بالمواطنين عدم التكدس والزحام أمام منافذ صرف السلع التموينية، مشيراً إلى أن صرف تلك السلع يستمر حتى نهاية الشهر، وصرف سلع فارق نقاط الخبز فإنه مستمر حتى العشرين من كل شهر.

ووجه كافة الأجهزة الرقابية بالوزارة وأجهزة حماية المستهلك بتعزيز جهود ضبط الأسواق، وتشديد الرقابة على منافذ البيع، ومكافحة الممارسات الاحتكارية، لضمان توفر مختلف السلع للمواطنين، بأسعار وكميات مناسبة.