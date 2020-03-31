شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة عبر «التوك شو»: بطء الإنترنت عالمي.. وبشرى سارة لأصحاب المعاشات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حرص عدد من الوزراء والمسؤولين على الكشف عن آخر المستجدات المتعلقة بطبيعة عملهم في ظل انتشار فيروس كورونا، عبر برامج «التوك شو» المختلفة، مساء الإثنين.

ففي برنامج «الحياة اليوم»، مع لبنى عسل، لفتت وزيرة الصحة، هالة زايد، إلى تحذير منظمة الصحة العالمية من تراخي الدول التي بها حالات إصابة قليلة في إجراءات العزل والوقاية.

وأوضحت الوزيرة أن السيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم من المتوقع أن يكون بحد أقصى بعد 3 أسابيع، وهو ما سينعكس على الوضع في مصر.

وقال عمرو طلعت، وزير الأتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج «التاسعة»، على شاشة التليفزيون المصري إن البطء في شبكة الإنترنت الآن يعود إلى كثافة أعداد المستخدمين، مشيرًا إلى أن نتيجة التحميل والضغط على الإنترنت والدخول على المواقع التي خارج مصر، والتزام الناس بيوتهم في ظل انتشار فيروس كرونا جعل مشكلة التباطؤ مشكلة عالمية وليست محلية فقط، وتابع: «الأعباء على الشبكة المحلية والعالمية يفوق كل ما هو مخطط له».

وأشار طلعت إلى أن الحكومة نفذت العام الماضي مشروعا مع شركة المصرية للاتصالات برفع كفاءة الإنترنت الأرضي في مصر.

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على جانب آخر، قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن الوزارة تعمل على توفير مستلزمات الإنتاج للمصانع والكثير من المستلزمات التي كان يتم استيرادها من الخارج خاصة من الصين.

وتابعت في تصريحاتها لبرنامج «مساء دي إم سي» مع إيمان الحصري، عبر قناة «دي إم سي»، «نعمل حاليا على حصر تلك المستلزمات والعمل على تصنيعها محليا»، وعن مخزون السلع، قالت: «لدينا مخزون استراتيجي مطمئن من السلع الإستراتيجية حتى في السلع التي يتم استيرادها من الخارج ونحن في متابعة مستمرة لهذا الأمر».

وعن التفريط في العمالة بالمجال السياحي، قال خالد العناني، وزير الآثار، في إتصال هاتفي مع برنامج «كل يوم»، على شاشة ON E،، هناك توجها واضحا لأصحاب المنشآت الفندقية والسياحية يخص العمالة، موضحا أن أصحاب المنشآت السياحية لا يفكرون في التفريط في العاملين، وهذا لا يجب أن يحدث لأنهم مدربون وعند عودة السياحة مرة أخرى لن يجدوهم، وستحدث أزمة.

عن الدراسة بالجامعات، قال خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي عن الوضع الراهن في إتصال هاتفي ببرنامج «كل يوم»، على شاشة ON E: «كنا مستعدين لجميع السيناريوهات ومنها توقف الدراسة في 15 مارس، كما إننا نقوم برفع المقررات الدراسية إليكترونياً على الموقع المخصص لذلك حتي نستطيع التواصل مع الطلبة وهم في أماكنهم»، مضيفاً: «في جامعة حلوان قمنا برفع اكثر من 1016 مقرر بنسبة 95 % وجامعة القاهرة قمنا برفع 3784 بنسبة 94 % وتفاعل الطلاب يصل إلى 75%.».

وتابع الوزير أن إلغاء امتحان الميد ترم جاء لإنه يتعارض مع وقف الدراسة وتم الاتفاق ان درجته ستضاف إلى امتحان نهاية العام كما ان الامتحانات تكون في نصف مايو وبالتالى قمنا بتأجيل امتحانات نهاية العام إلى 30 مايو .

وكشف وزير المالية الدكتور محمد معيط، العديد من القرارات التي قامت بها الحكومة، في إتصال هاتفي مع أحمد موسى، عبر برنامجه «على مسئوليتي»، فالموازنة الجديدة أقرت 170 مليار جنيه لصناديق المعاشات، بجانب أن الدولة مستمرة في دعم المواد البترولية والكهرباء، وأضاف أن هناك حملة ترقيات كبيرة سوف تبدأ من أول يوليو المقبل وتبلغ تكلفتها حوالي ١.٥ مليار جنيه.