شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة» تُطهّر أكثر من 7 آلاف منشأة حكومية للوقاية من «كورونا» مجانًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، الثلاثاء، تقريرًا من الدكتور عبدالحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، يفيد بإجمالي المنشآت الحكومية، التي قامت الهيئة بتطهيرها من فيروس كورونا، حيث أفاد التقرير بتطهير حوالي 7538 منشأة حكومية في 27 محافظة.

وقال «القصير» في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إنه وجّه بتسخير جميع معدات الوزارة مجانًا لتطهير المنشآت الحكومية في المحافظات، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لجميع أجهزة الدولة بالتعاون في مكافحة فيروس «كورونا»، مشيرًا إلى تفعيل جميع الكمائن الموجودة على مداخل المحافظات، لتطهير السيارات المتجه من وإلى المحافظات، والتركيز على إطارات السيارات.