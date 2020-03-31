شكرا لقرائتكم خبر عن «الهياتم» في الحجر الصحي.. «المصري اليوم» ترصد إجراءات عزل قرية كاملة بالغربية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة الغربية تطبيق عزل كامل لقرية «الهياتم»، التابعة لمركز المحلة الكبرى، ومنع دخول أو خروج أحد إلى القرية لمدة ١٤ يومًا، مع تطبيق الحجر الصحي، وإلزام المواطنين بالعزل المنزلي، بعد إصابة ٨ حالات بفيروس كورونا والاشتباه في إصابة ٢٢ آخرين.

وقامت قوة تابعة لمديرية أمن الغربية، صباح اليوم الثلاثاء، ببدء تطبيق قرار العزل للقرية وسط حالة من الترقب تخوفًا من انتشار الفيروس.

وعقب انتشار قوات الشرطة، التزم الأهالي في منازلهم وعم الهدوء أنحاء القرية وخلت الشوارع من المارة في مشهد يحدث لأول مرة، وبدأت الفرق الطبية متابعة حالة المشتبه في إصابتهم بالفيروس في انتظار وصول نتيجة العينات.

وأعلن اللواء حاتم زين العابدين، رئيس مدينة المحلة، اتخاذ إجراءات احترازية صارمة بقرية الهياتم بعد التأكد من إيجابية ٨ حالات من القرية.

وأكد «زين العابدين» أنه تم الدفع بـ7 سيارات من الحماية المدنية، بالإضافة إلى سيارات الطب البيطري، مساء الإثنين، لتطهير وتعقيم شوارع قرية الهياتم ومداخل القرية والمنازل والممرات الجانبية والمحال التجارية، فضلًا عن أعمال التطهير بالعديد من القري الأخرى المجاورة كالمعتمدية ودمرو وميت الليت وسيتم استكمال باقي القرى، الثلاثاء، وسط تعاون من أهالى المحلة.

وطافت سيارات تحمل مكبرات الصوت شوارع القرية تحث المواطنين على عدم الخروج للشارع إلا للضرورة القصوى، وطالبت بإغلاق المحال في أوقات الحظر وناشدتهم بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية للقضاء على فيرس كورونا ومنع انتشاره.

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وعلى صعيد متصل، زار الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، مدينة المحلة الكبرى للاطمئنان على الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها وبدء تنفيذ مبادرة خيرية بالمشاركة مع المجتمع المدني لتقديم مساعدات للعمالة الموسمية وأهالي قرية الهياتم.

وطالب «رحمى»، رئيس المدينة، بتشديد الإجراءات الاحترازية واتخاذ الإجراءات الوقائية لسرعة القضاء على فيروس كورونا.

من جانبه، قال النائب محمد مرعى، عضو مجلس النواب عن دائرة المحلة، إن إجراءات عزل القرية ستستمر ١٤ يومًا، وأنه قرر تشكيل فريق عمل مع أهالي القرية لتوزيع ٥٠٠ كرتونة بها كل السلع الغذائية لتسليمها للعمالة الموسمية الموجودة بالقرية في منازلهم.

وأشار «مرعي» إلى أنه حصل على موافقة وزارة الصحة على رفع حالة الطوارئ بمستشفى الهياتم، لتكون على أهبة الاستعداد لاستقبال أي حالة مرضية، موضحا أنه سيتم الاستعانة بفريق طبى من وزارة الصحة ليقيم في المستشفى خلال الأيام المقبلة لمتابعة حالة المشتبه في إصابتهم بالمرض.

وأضاف النائب أنه نسق مع مجلس المدينة وتم تطهير القرية بالكامل وأنه وجه رسالة لأهالى الهياتم بعدم الخروج نهائيا، وأن حزب مستقبل وطن سيتكفل بتوصيل جميع احتياجات السكان من سلع إلى المنازل.

فيما قال أحمد عبداللطيف خليفة، من شباب قرية الهياتم، إن جميع أهالى القرية قرروا، الإثنين، التعاون مع الأجهزة التنفيذية وقاموا من تلقاء أنفسهم بتأجير سيارة تحمل مكبر صوت طافت الشوارع تطالب سكان القرية بالتزام المنازل وعدم الخروج تخوفًا من انتشار الفيروس، مطالبًا بعمل مسح وكشف شامل لجميع أهالي القرية وطمأنتهم وإعطائهم النصائح لكيفية التعامل مع هذا الفيروس.

وأضاف «خليفة» أن «عدد المصابين بالقرية الذين تم نقلهم لمستشفى العزل بالنجيلة وصل إلى ٨ حالات من أسرة واحدة، وتم عزل ما يقرب من 22 داخل منازلهم بالقرية وتم التنبيه عليهم بعدم الاحتكاك بأحد»، موضحًا أن «مدير مطعم شهير هو أول من أصيب بالمرض وتسبب في نقل العدوى إلى أفراد أسرته بالكامل».

وأشار إلى أنه تم تنفيذ قرار العزل، الساعة الثامنة صباح اليوم الثلاثاء، وسط استجابة تامة وتعاون مع أهالي القرية الذين التزموا بعدم الخروج من بيوتهم، مضيفا أن الحالات المشتبه بإصابتها تم عزلها داخل القرية، لافتا إلى أن هناك فرق طبية تابعة لوزارة الصحة تقوم بمتابعة الحالات وفى انتظار ظهور نتيجة العينات التي سحبت منهم.

قرية الهياتم المعزولة بالغربية بسبب ظهور ٨ إصابات بفيروس كورونا

قرية الهياتم المعزولة بالغربية بسبب ظهور ٨ إصابات بفيروس كورونا

تطهير وتعقيم شوارع قريه الهياتم بالغربية ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا

تطهير وتعقيم شوارع قريه الهياتم بالغربية ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا

تطهير وتعقيم شوارع قريه الهياتم بالغربية ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا

تطهير وتعقيم شوارع قريه الهياتم بالغربية ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا

تطهير وتعقيم شوارع قريه الهياتم بالغربية ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا

تطهير وتعقيم شوارع قريه الهياتم بالغربية ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا

تطهير وتعقيم شوارع قريه الهياتم بالغربية ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا

تطهير وتعقيم شوارع قريه الهياتم بالغربية ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا