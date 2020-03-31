شكرا لقرائتكم خبر عن "المنشآت الفندقية": سنعتمد إجراءات تعقيم فنادقنا دوليا تمهيدا لعودة السياحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت غرفة المنشآت الفندقية أنه بعد الانتهاء من عمليات التطهير والتعقيم التى ستتم لكل المنشآت الفندقية فى مصر، ستقوم الغرفة بمراجعة اجراءات التطهير التى تتم لاعتمادها بواسطة شركات دولية معتمدة فى الأسواق العالمية فى هذا المجال لتحصل الفنادق على شهادات معتمدة دوليا، تمهيدا لعودة السياحة أقوى مما كانت عليه.

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ولفتت الغرفة، فى فيديو شرح كيفية اتمام عمليات التعقيم داخل الفنادق، إلى أنه حرصا منها على مصلحة أعضائها، والوقوف معهم فى ظل الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد فى مواجهة فيروس كورونا، وضمانا لسلامة العاملين والضيوف، بالمنشآت الفندقية تقوم الغرفة الان بالتعاون مع وزارة السياحة والاثار بحملة توعية وتدريب تشمل جميع المنشآت الفندقية بمختلف درجاتها فى جميع أنحاء الجمهورية.

كذلك تقوم الغرفة بتقديم الدعم الفنى واللوجيستي فى كيفية استخدام المطهرات، وفقا للمعايير الصادرة من وزارة الصحة والسكان، وتوصيات منظمة الصحة العالمية. وبدأت غرفة المنشآت الفندقية بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، سلسلة من الدورات التدريبية التوعوية للعاملين بالفنادق والمنشآت السياحية في خليج مكادي وسهل حشيش والجونة، وذلك في إطار سياسة الدولة لتوعية العاملين بالقطاع السياحي وتدريبهم على طرق المكافحة والوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأوضح ماجد فوزي رئيس غرفة المنشآت الفندقية، أن هذه الدورات تتم بالتنسيق مع مديريات الصحة في كل محافظة ووفقا للمعايير الدولية المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، مشيرا إلى أن هذه الدورات يصحبها تطبيق عملي (محاكاة) تحت إشراف مؤسسة TUV Nord الألمانية والمتخصصة في هذا المجال. وأكد فوزي على أنه تم تطبيق إجراءات الصحة والسلامة والوقاية للعاملين أثناء الدورات التدريبية حيث تمت في أماكن مفتوحة وكل متدرب يبعد حوالي 2 متر عن الاخر، لافتا إلى أن هذه الدورات سيتم تنفيذها تباعا في جميع المحافظات السياحية.