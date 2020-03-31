شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا القوى العاملة والرياضة يبحثان التدابير اللازمة لمواجهة أوضاع العاملة غير المنتظمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع وزيرا القوى العاملة محمد سعفان، وأشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، اليوم الثلاثاء، بديوان عام الوزارة، لبحث وضع آليات تقديم الرعاية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة بالأندية والمراكز الرياضية بالمحافظات، لإعداد التدابير اللازمة لذلك بهذا القطاع العريض، بعد ظهور فيروس "كورونا " المستجد.

وشدد وزير القوى العاملة فى مستهل الاجتماع على حرص الوزارة على التعامل الفورى مع أى تداعيات لظهور فيروس "كورونا"، وما يتبع ذلك من آثار سلبية بتقديم الدعم اللازم لهذه الفئة من العمالة اليومية، لتخفيف الأعباء عن كاهلهم، وذلك في إطار الاهتمام الكبير من جانب القيادة السياسية المتمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخطة الدولة الشاملة لحماية العمالة غير المنتظمة من أي تداعيات لهذا الوباء.

من جانبه قال وزير الشباب والرياضة: إنه كلف مراكز الشباب والهيئات الرياضية لعمل حصر وتجميع بيانات العمالة غير المنتظمة لبحث سُبل تعويضهم عن هذا الضرر، فضلا عن التمهيد لعمل صندوق لدعم تلك الفئة ، مقترحا تدريبهم الكترونيا بالتعاون مع وزارتى الاتصالات والتضامن الاجتماعى.

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وأضاف "صبحي" أنه من المقترح أن يستمر عمل الصندوق بشكل دائم حتى بعد المرور من تلك الأزمة ودعمه بصفة مستمرة لمواجهة أي ظروف قد تحدث مستقبلاً وتؤثر على تلك الفئة بقطاعيها سواء ما يخص الأندية الرياضية أو مراكز الشباب، مؤكدا أنه تم تخصيص دعم كامل لمراكز الشباب فى الفترة الماضية يشمل جميع الأنشطة دون تحديد لنشاط معين دون آخر.

وفى نفس السياق أكد وزير القوي العاملة، ضرورة انشاء صناديق لدعم تلك الفئة في مختلف المجالات، وضمان دعمها بصفة دائمة ليس فى قطاع الشباب والرياضة فقط، وإنما فى كافة القطاعات حتى لا نتعرض لمثل تلك الأزمات مرة أخرى مع ضمان سبل تمويلها بالطرق الممكنة المتاحة، لمواجهة أى أزمة قد تحدث وتؤثر على تلك الفئة.

من جانبه كشف وزير الشباب والرياضة عن أنه تم الفترة السابقة دعم الأندية الرياضية ومراكز الشباب والاتحادات الرياضية الموجودة بكافة المحافظات بحوالي 30 مليون جنيه، مشيرا إلى أن الاندية الكبيرة لم تدخل ضمن هذا الدعم، مؤكدا أن هذه المبالغ لن تكفى لمواجهة الفترة القادمة، وتغطية أجور العاملين بها وسداد مستحقاتها.

وعرض وزير الشباب والرياضة أعداد العمالة غير المنتظمة المؤقتة فى الاندية الرياضية فى محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أنها تقدر بنحو 19 ألفا و407 عمال فى 439 نادى رياضى، و8 آلاف و702 عامل فى 27 مركز شباب، بإجمالى 28 ألفا و109 عمال يعملون ضمن فئة العمالة غير المنتظمة.