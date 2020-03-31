شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: المصارف الزراعية بحالة جيدة وجاهزة لاستقبال موسم أقصى الاحتياجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الدكتور محمد عبد العاطى، تقريرا من المهندس خالد مدين رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف تقريراً عن أعمال الهيئة خلال فترة الأمطار والسيول الأخيرة التى تعرضت لها البلاء.

أوضح مدين أنه تم تنفيذ الخطة الاستثمارية بنسبة 82% ( أعمال إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى والمصارف العامة بالاضافة الى السحارات والكبارى) وتم الانتهاء من تسليم سحارة مصرف المحسمة والمسار ابتدائياً، مشيرا إلى أنه من المستهدف بخطة الهيئة نزع الحشائش بأطوال 38.68 الف كم وقد تم تنفيذ إجمالى أطوال 21.950 كم حتى تاريخه بنسبة 56.74٪ وكذلك من المستهدف تنفيذ أعمال تجريف للمصارف بأطوال 18.85 مليون متر مكعب وتم تنفيذ 8.403 مليون متر مكعب بنسبة 46.46٪ و وجميع المصارف حاليا بحالة جيدة وجاهزة لاستقبال موسم أقصى الاحتياجات.

ولفت مدين إلى أنه تم الانتهاء من دراسة زيادة الخطة المستهدفة لإنشاء وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى على مستوى الهيئة لتصبح 125 ألف فدان سنوياً بتكلفة تقديرية وقدرها 990 مليون جنيه.

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أضاف مدين فى بيان صحفى أنه تم تنفيذ مشروعات بتكلفة 1,4مليار جنيه العام الماضى، موضحا أن الهيئة تنفذ مشروعات في مجال تغطية كافة الأراضى بشبكات الصرف العام والمغطى وإحلال وتجديد زمام الشبكات التى انتهى عمرها الافتراضى ولا تجدي معها أعمال الصيانة.

وأوضح مدين أن تلك المشروعات تعد من أهم مشروعات التوسع الزراعى الرأسى نظرا لما لها من عائد سريع في زيادة الإنتاجية الزراعية ودعم الناتج القومي ، يصل الى حوالى 25 % للعديد من المحاصيل الرئيسية ، وكذلك آثارها الايجابية فى تحسين خواص التربة الطبيعية والكيميائية من حيث خفض منسوب المياه الأرضية وتحسين معامل التوصيل الهيدروليكى وخفض ملوحة التربة والمياه الأرضية، مما دفع هيئات ومنظمات دولية عديدة للمشاركة فى تمويل تنفيذ هذه المشروعات.

أكد مدين أن مشروعات إنشاء واحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى تساهم فى زيادة الانتاجية الزراعية والعائد الاقتصادي المرتفع للدولة وللفرد وكذلك تحسين خواص التربة الطبيعية والكيميائية من حيث خفض منسوب المياه الارضية وتحسين معامل التوصيل الهيدروليكي للتربة وخفض ملوحة التربة، حيث تم تنفيذ أعمال في زمام 69.235 الف فدان باستثمارات بلغت 708.405 مليون جنيه في حين أن الزمامات المستهدفة 45 الف فدان، بلغت نسبة الأعمال المنفذة 154%.

وأوضح مدين أنه تم تشكيل غرفة عمليات بكل إقليم و نوبتجيات عمل بكل إدارة عامة للصرف لمتابعة مناسيب المياه بالمصارف وحالة الجسور والتأكد من إستقرار حالة المصارف ومحطات الصرف وذلك على مدار الساعة والتأكد من جاهزية معدات الطوارىء وسائقيها والاستعداد للتحرك إلى مواقع الأزمات فور الإبلاغ طوال موسم أقصى الاحتياجات.