شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية تسجل ارتفاع المتعافين من كورونا لـ 23.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل مستشفى أبوخليفة للحجر الصحى بمحافظة الإسماعيلية، حالة خروج جديدة للطفل سيف محمد، 5 سنوات من محافظة دمياط، بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا، بعد أن تحولت نتيجة التحاليل المعملية الخاص به من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، ليصل بذلك عدد الحالات التى خرجت من مستشفى أبو خليفة للحجر الصحى حتى الآن 23 حالة.

كان مستشفى أبوخليفة للحجر الصحى، قد سجل أمس حالة خروج جديدة للسيدة زينب على 58 سنة من محافظة دمياط،، كما غادرت أول أمس بسمة الميدانى 37 سنة، من مركز بلقاس فى محافظة الدقهلية، عقب تعافيها من فيروس كورونا المستجد، بعد خضوعها للعلاج خلال فترة تواجدها فى الحجر الصحى، وتبين تحسن حالتها وبسحب عينات منها أكثر من مرة أثبتت النتائج تعافيها من فيروس كورونا المستجد، كما خرج أول أمس على مسعد من دمياط.

كما خرج منذ ثلاثة أيام من الحجر الصحى بمستشفى أبوخليفة فى محافظة الإسماعيلية، 4 أشخاص، بعد تعافيهم من فيروس كورونا المستجد، من بينهم "مهما أحمد، ونجلها آدم والذى يبلغ من العمر 9 سنوات، وإسلام خلاف.

وفى الإسماعيلية، عقب بدء ظهور، حالات إيجابية من مصابى فيروس كورونا فى المحافظات، كان مستشفى أبوخليفة الطوارئ، بالإسماعيلية والواقع على طريق "الإسماعيلية – بورسعيد"، جاهزا ليكون مقرًا للحجر الصحى من أجل استقبال أى حالة إصابة بفيروس "كورونا" المنتشر.

استقبل المستشفى أعدادا كبيرة من كل المحافظات، وصلت إلى 60% من الحالات المصابة، بعد أنهت مديرية الصحة بالإسماعيلية استعداداتها، لتجهيز المستشفى، والذى كان قد تم افتتاحه قبل عام، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، كما تم منع الإجازات بجميع الإدارات التابعة لقطاع الطب الوقائى، والتأكد من سلامة التجهيزات مستشفى أبوخليفة الطوارئ، أقسام الحجر الصحى، وتوفير مستلزمات مكافحة العدوى "الكمامات، والجوانتى، والمواد المطهرة".

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