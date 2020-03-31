شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وزير النقل يشهد وصول 20 جرار سكة حديد جديد قادمة من أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل وزير النقل المهندس كامل الوزير في ميناء الإسكندرية اليوم الدفعة الثانية (20 جرار سكة حديد جديدة) ضمن عقد تصنيع وتوريد 110جرار جديد وإعادة تأهيل 81 جرار سكة حديد من الاسطول الحالي تم التعاقد عليهم بين هيئة السكك الحديدية وشركة جنرال الكتريك الأمريكية.

وشاهد وزير النقل عملية إنزال الجرارات من السفينة القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية بعد تطبيق كافة الاحتياطات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا على طاقم السفينة التي تحمل الجرارات بالإضافة إلى تعقيم السفينة والجرارات والأرصفة والوحدات البحرية ذات التعامل المباشر مع أطقم السفينة، حيث ثم وضع الجرارات على قضبان السكك الحديدية بالميناء تمهيدها لنقلها الى ورش الفرز بمحطة مصر بالقاهرة لتجهيزها للعمل.

وقدم وزير النقل التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري على وصول الدفعة الثانية من هذه الصفقة الهامة مؤكداً على الدور الكبير للرئيس في إنهاء هذه الصفقة مع جنرال اليكتريك واصراره الكبير على إنفاذها مضيفا أن وصول الدفعة الثانية من الجرارات يعتبر استكمالا لمراحل جني ثمار التعاقدات الضخمة التي ابرمتها وزارة النقل ممثلة في هيئة السكك الحديدية والخاصة بشراء جرارات وعربات جديدة والتطوير الشامل لكل عناصر منظومة السكك الحديدية، ذلك لتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

وأضاف وزير النقل أن الجرارات الجديدة التي وصلت حتى الأن (30جرار) هي أول جرارات جديدة تنضم الى اسطول جرارات هيئة سكك حديد مصر منذ 11 سنة (2009).

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وأشار وزير النقل إلى أن الصفقة تدخل ضمن خطة الوزارة لدعم الاسطول الحالي من جرارات السكة الحديد بما يسهم في زيادة عدد الرحلات على خطوط الشبكة وتحسين الخدمة المقدمة وتلبية طلبات جمهور مستخدمي السكك الحديدية ليواكب الحاجة المتزايدة لقطاع نقل قادر على إحداث التنمية.

ولفت الوزير إلى ان تدعيم منظومة الجر بالسكك الحديدية يساهم ايضا في زيادة نسبة المنقول من البضائع عبر خطوط السكة الحديد بما يقلل من الاعباء على الطرق ويساهم في زيادة موارد السكة الحديد بما يعود ايجابيا على الخدمة المقدمة .

وأوضح الوزير إلى أن إجمالى قيمة توريد 110 جرارا وإعادة تأهيل عدد 81 جرار وتوريد قطع غيار طويل الأجل لمدة 15 سنة شامل الدعم الفنى 602.05 مليون دولار مضيفا أن الشركة المصنعة قامت بتصنيع 50 جرار جديد تم توريد منهم 30 جرارات حتى الآن، وسوف يتوالى توريد باقى الجرارات الجديدة تباعًا، طبقًا لجدول التوريد المتفق عليه.

وأكد الوزير أن ما يتم تصنيعه من جرارات يتم التفتيش عليه بمعرفة لجان فنية من السكة الحديد بمصانع الشركة بالولايات المتحدة الأمريكية، وفيما يتعلق بإعادة تأهيل 81 جرار جنرال إليكتريك، الذى يتم داخل ورشة التبين للسكك الحديدية فقد تم الانتهاء من عدد 6 جرارات، وسيتوالى إعادة تأهيل باقى الجرارات ودخولها التشغيل وفقا للجدول الزمنى المحدد، مشيرا إلى أن هذه الجرارات تخضع للمتابعة الفنية المستمرة ، للتأكد من الجاهزية الفنية لها، وأن كل جرار له ملف فنى مسجل به كل ما يتعلق بالجرار والعمرات الخاصة به وغيرها من مختلف الأمور الفنية.