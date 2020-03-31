شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف مواعيد صرف المعاشات وازاى تدفع فواتير المياه طوال فترة الحظر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت الحكومة عدم قطع المياه عن أصحاب العدادات مسبقة الدفع طوال فترة الحظر، بشرط التوجه لأقرب مركز خدمة للعملاء التابعة لشركات المياه في مختلف المحافظات، لإعادة الشحن الكرت وبرمجة العداد حتى لا يتم قطع المياه حال نفاذ القيمة المحددة.

ويقدم الخليج 365 بالفيديو، كيفية سداد فواتير المياه، سواء من خلال الأبليكيشن التي أطلقته الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركاتها التابعة أو من خلال خدمة فورى، أو التوجه لمراكز خدمة العملاء لسداد قيمة الفواتير.

وكان المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، قد أكد أن الشركة القابضة، قررت إعادة برمجة كافة العدادات مسبوقة الدفع، حتى لا يتم قطع المياه عن المواطنين أصحاب هذه العدادات في حال نفاذ الرصيد، مشيرا إلى أن كافة مراكز خدمة العملاء بالشركات التابعة يعملون الآن على شحن هذه العدادات وإعادة البرمجة.

وأوضح رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أن القرار جاء للتخفيف على المواطنين، وتقديم خدمة جيدة لهم في الفترة الحالية، لافتا إلى أن القرار سارى حتى زوال الأزمة، وانتهاء فترة الحظر.

وأشار المهندس ممدوح رسلان، إلى أن الفترة الحالية، يتم دفع فواتير المياه من خلال الإنترنت وخدمة فورى، لافتا إلى أن فترة الحظر تسببت في زيادة نسبة استهلاك المياه داخل المنازل، وهو ما يمثل التحدى الحقيقى أمام شركات المياه، في ظل زيادة نسبة الاستهلاك وعدم الانقطاع أو تخفيف الضغوط، وكذلك الأمر بالنسبة لمحطات الصرف الصحى.

وبما يتعلق بأصحاب المعاشات، قررت وزارة التضامن، تقسيم أصحاب المعاشات لشرائح، بحيث يتم تخصيص أيام بعينها لكل شريحة، حيث وافقت نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعى على الخطة المقدمة من رؤساء صناديق التأمينات الاجتماعية لمواجهة التكدسات اثناء صرف المعاشات الخاصة فى شهر إبريل.

Advertisements

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أنه تمت دراسة عدة سيناريوهات ومقترحات للحد من التكدسات فى مكاتب هيئة التأمينات ومنافذ الصرف البالغ عددها حوالى 4350 منفذ ومكاتب البريد وماكينات الصرف الآلى ATM والتي يصل عددها إلى 10 آلاف ماكينة صرف وتم الاستقرار على وضع آلية لتقسيم أصحاب المعاشات على أيام متفرقة طوال الأسبوع الأول من شهر ابريل وان أصحاب المعاشات الذين يتقاضون 1000 جنيه فأقل ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف سيقومون بصرف معاشاتهم من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد وماكينات الصرف خلال أيام " الأربعاء والخميس والسبت" الموافقة ( 1,2,4) من شهر إبريل.

أما أصحاب المعاشات أكثر من 1000 جنيه حتى 2000 جنيه ويبلغ عددهم 2.5 مليون قائم بالصرف فسيقومون بصرف معاشاتهم أيام " الأحد والإثنين والثلاثاء " الموافق ( 5،6،7 ) من شهر ابريل .

أما أصحاب المعاشات البالغ قيمة معاشاتهم أكثر من 2000 جنيه ويبلغ عددهم 1.8 مليون قائم بالصرف تقريباً فسيقومون بصرف معاشاتهم يومى الأربعاء والخميس 8 و 9 إبريل واعتبارًا من يوم الاحد 12 إبريل يكون الصرف متاح لكل من لم يقم بصرف معاشه ،ومن يتخلف عن الصرف خلال المدة المحددة له يمكن له الصرف خلال الفترات اللاحقة.