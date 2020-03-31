خيام "صد كورونا" أمام مستشفيات التأمين الصحى الشامل.. اعرف التفاصيل

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية أحد هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل نصب خيام طبية مجهزة أمام مستشفيات منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، لمناظرة المنتفعين قبل دخولهم إلى المستشفيات لاجراء المسح الطبي الخاص بالكشف المبدئي عن كورونا، وذلك من باب حماية المنتفع والفريق الطبى من أى عدوى محتملة .

وقال الدكتور أحمد السبكي لـ"الخليج 365"، أن هذا الاجراء يمثل حائط صد للوباء وخط دفاع أولي لمنع انتقال العدوي من المجتمع للفريق الطبي الذى يمثل عصب المنظومة الصحية الجديدة وهو أحد أولويات وركائز منظومة التأمين الصحي التي تعتمد الجودة في أداء الخدمات للمنتفعين .

وأوضح الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية أن هناك خطط تتسق مع خطط الحكومة لمنع تفشي الوباء والحفاظ علي بيئة المستشفيات والمنشأت الطبية نظيفة خالية من أى عدوي محتملة

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وتابع : الخيام الطبية التي تم نصبها فى مدخل المستشفيات مجهزة بالمستلزمات الطبية والتجهيزات المعملية للكشف عن أعراض فيروس كورونا، حيث يخضع المريض المتوجه للمستشفى للكشف عن درجة الحرارة، والتي تعتبر من أكثر أعراض الإصابة شيوعًا بفيروس كورونا، فمن يظهر عليه أعراض الإصابة بالفيروس سيتم تحويله لأقرب مستشفى حميات لإجراء فحص شامل له وسحب عينة منه، للكشف عن سلبية أو إيجابية العينة لفيروس الكورونا المستجد، ومن لم يتم ظهور عليه أية أعراض سيتم دخوله إلى مستشفيات التأمين الصحي الشامل وحصوله على الخدمة الطبية التي يرغب بها.

وتابع : نتخذ مزيد من الإجراءات لمنع اختلاط أي حالة إذا كانت مصابة بالمرضى بالمستشفيات ما يمنع تسلل أي عدوى لحماية الفريق الطبي لتمكينه من مباشرة عملة فى رعاية المرضى وفى نفس الوقت حماية المنتفع الذى قد يكون مصابا ولا يعلم .