شكرا لقرائتكم خبر عن بقرار أمريكى.. دواء الكلوروكين يبدأ الحرب ضد كورونا (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن العالم يتجه إلى استخدام عقار كلوروكين وهيدروكسى كلوروكين لعلاج مرضى كوفيد 19، وذلك بعد موافقة هيئة الغذاء والدواء الأمريكية على استعماله فى المستشفيات وإجراء التجارب السريرية عليه - أصبح العقار المستخدم فى علاج الملاريا الخيار الأول لمواجهة كورونا -وافقت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية FDA على استخدام -عقارى الكلوروكين والهديروكسى كلوروكين على مرضى كوفيد 19 - وزارة الصحة الأمريكية اقرت وصف العقارين للمراهقين والبالغين المصابين بالفيروس التاجى - قبلت الوزارة ملايين الجرعات من العقارين من شركات الأدوية Advertisements لاستخدامها فى علاج مرضى كوفيد 19 وإجراء التجارب السريرية عليها أيضا وسمحت فرنسا بإمكانية استخدام الكلوروكين فى المستشفيات دون انتظار نتائج التجرب السريرية أسبانيا أوقفت بيع العقارين لزيادة الطلب عليه فى علاج الفيروس وسبق أن أعلن ترامب استخدام هيدروكسى كلوركين لعلاج كورونا لكن خبراء شككوا فى فعالية العقار فى علاج المرض فهل سينجح العقار في القضاء علي فيروس كورونا ؟

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بقرار أمريكى.. دواء الكلوروكين يبدأ الحرب ضد كورونا (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.