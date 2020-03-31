شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الدفع بـ10 سيارات لتطهير قرية الهياتم مركز المحلة الكبرى بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعان مجلس مدينة المحلة بمحافظة الغربية، برئاسة اللواء حاتم زين العابدين رئيس المدينة بـ 7 سيارات مطافئ و3 سيارات من الطب البيطري بالتنسيق مع اللواء حازم الدهبي حكمدار أمن المحلة وسمنود لتطهير قرية الهياتم بالكامل بعد ظهور 8 حالات مصابة بفيروس كورونا.

وقامت السيارات بتطهير جميع منازل القرية والشوارع باستخدام الكلور والمطهرات.

فيما قرر رئيس المدينة منع خروج الموظفين الذين يعملون بالمصالح الحكومية المختلفة بمدينة المحلة، خشية انتقال المرض، فى الوقت الذي قامت فيه إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالغربية، بالتنبيه على العيادات والمعامل بالقرية، بمنع التكدس والزحام والالتزام بالغلق فى الخامسة مساء، كما تم التنبيه على الأطباء أصحاب العيادات داخل القرية والمقيمين بمدينة المحلة بعدم فتح العيادات هذه الفترة لمنع التكدس والزحام.

فى الوقت الذي تجري فيه تحاليل لـ47 شخصا من المخالطين للحالات المصابة لبيان إيجابية إصابتهم بالمرض من عدمه، وإرسال العينات للمعامل المركزية بوزارة الصحة.

وكانت شهدت محافظة الغربية ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا الي 14 حالات منهم 8 حالات من قرية الهياتم مركز المحلة و2 حالة من المخالطين للحالة المصابة من العاملين معة بمطعم بيتزا هت بطنطا أحدهما من وطنطا والثانى من كفر الزيات وحالة من قرية العزيزية مركز سمنود وحالة من قرية ميت بدر حلاوة بسمنود وحالة من منطقة الرجبي بالمحلة وحالة بقرية الجميزة بمركز السنطة ليرتفع عدد الحالات المشتبه بها بالغربية 14 حالات إيجابية و47 حالة لم تظهر نتيجة عيناتها حتى الآن.

يذكر أن الطب الوقائي بمديرية الصحة تقوم بعملية مراجعة للحالات المختلطة للحالات المصابة لبيان مدي اصابتها بالفيروس ووضعهم تحت الرقابة الصحية والعزل الصحى بالمنازل

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10 سيارات لتطهير قرية الهياتم مركز المحلة الكبرى بسبب كورونا



10 سيارات لتطهير قرية الهياتم مركز المحلة الكبرى بسبب كورونا



10 سيارات لتطهير قرية الهياتم مركز المحلة الكبرى بسبب كورونا



10 سيارات لتطهير قرية الهياتم مركز المحلة الكبرى بسبب كورونا