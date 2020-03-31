شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تسير رحلة استثنائية لعودة مصريين عالقين فى لندن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

غادرت مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، رحلة استثنائية سيرتها الشركة الوطنية مصر للطيران، متجهة إلى العاصمة البريطانية لندن، لعوة المصريين العالقين هناك، بعد قرار تعليق وقف الطيران ضمن خطة الدولة مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

قالت مصادر بمصر للطيران، إن الرحلة الاستثنائية سوف تغادر مطار هيثرو الدولي بلندن، عصر اليوم، لتعود إلى القاهرة، وعلي متنها عدد من المصريين العالقين هناك والراغبين في العودة إلى مصر، نتيجة تفشي فيروس كورونا، وذلك في إطار التنسيق المستمر بين وزارتي الطيران المدني والهجرة لإجلاء المصريين من عدة دول بالخارج بعد تعليق الرحلات الجوية .

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كانت شركة اير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني، نظمت أيضا يوم الأحد ، رحلتين استثنائيتين من مطار شرم الشيخ الدولي إلى لندن، وغادرا على متنها وفود سياحية بعد انتهاء البرامج السياحية الخاصة بهم، وعادت إلى مطار القاهرة الدولي وعلي متنها ما يقرب من 300 مصريا من العالقين بلندن.

يذكر أن الشركة الوطنية مصر للطيران سيرت رحلات دولية إلى السعودية والكويت ولندن وسلطنة عمان وفرنسا لنقل المصريين الراغبين في العودة من الخارج بعد توقف حركة الطيران بسبب قرار الحظر لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.