نقيب المحامين يضيف أعضاء جدد للجنتي المعاش والدفاع عن المحامين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

أصدر رجائي عطية، نقيب المحامين، قرارا بإضافة أسماء جديدة من أعضاء المجلس للجنتي المعاش واسترداد الأراضي والأندية، والدفاع عن المحامين، والصادر قرار تشكيلهم أمس إلى جانب لجنة إدارة الأزمة وملف العلاج لحين تشكيل هيئة المكتب.

حيث أضاف عضوي المجلس يحيى التوني، وعلى الصغير إلى لجنة المعاش واسترداد الأراضي والأندية، وعضوي المجلس أحمد بسيوني وماجد حنا إلى لجنة الدفاع عن المحامين.​