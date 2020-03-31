"الأعلى للإعلام" يحقق في ترويج ١٢ صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي للشائعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:
تعقد لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اجتماعا بعد قليل، لمناقشة موقف 12 صفحة شخصية على مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك واليوتيوب تروج للشائعات و تثير ذعر المواطنين بشكل يمثل سياسة مستمرة لأصحاب هذه الصفحات.
وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد قرر حجب 4 صفحات شخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، لقيام أصحاب هذه الصفحات بترويج شائعات وأكاذيب حول فيروس كورونا.
وقال جمال شوقي، رئيس لجنة الشكاوي بالمجلس، في تصريحات له، إن لجنة الشكاوى ستناقش فى اجتماعها المقرر عقده اليوم الثلاثاء، موقف 12 صفحة شخصية على الفيسبوك واليوتيوب تروج للشائعات وتثير ذعر المواطنين بشكل يمثل سياسة مستمرة لأصحاب هذه الصفحات.
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