من 7 الصبح.. المصيلحي: صرف تموين أبريل يبدأ غدا لـ64 مليون مستفيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:

قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية إن شركتي الجملة (العامة/ المصرية) صرفتا كل السلع التموينية عن شهر أبريل لجميع المنافذ التموينية على مستوى الجمهورية لما يقرب من 35 ألف منفذ تمويني (بقالي التموين، فروع مشروع جمعيتي، المجمعات الاستهلاكية) تمهيداً لصرفها للمواطنين اعتباراً من الغد وطوال شهر أبريل 2020 اعتباراً من الساعة ٧ صباحاً حتى 7 مساءً.

وبحسب بيان، شدد المصيلحي على أن جميع السلع التموينية والأساسية متوفرة وتوجد احتياطات آمنة وأرصدة كافية من السلع لعدة شهور، وتشمل الزيت، السكر، الأرز، المكرونة، البقوليات، والشاي، وغيرها من السلع التي تصرف شهرياً على البطاقات التموينية لأكثر من 64 مليون مستفيد من منظومة التموين.

Advertisements

ووجه المصيلحي قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين بتشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة كافة مديريات التموين على مستوى الجمهورية للمرور على كافة مخازن الجملة للتأكد من صرف السلع للمنافذ التموينية ويقومون بدورهم بصرفها للمواطنين لضمان توافر السلع بكميات وأسعار مناسبة.

وأهاب المصيلحي بالمواطنين بعدم التكدس والزحام أمام منافذ صرف السلع التموينية مشيراً الي ان صرف تلك السلع يستمر حتى نهاية الشهر، وصرف سلع فارق نقاط الخبز فإنه مستمر حتى العشرين من كل شهر.

ووجه المصيلحي جميع الأجهزة الرقابية بالوزارة وأجهزة حماية المستهلك بتعزيز جهود ضبط الأسواق، وتشديد الرقابة على منافذ البيع، ومكافحة الممارسات الاحتكارية، لضمان توفر مختلف السلع للمواطنين، بأسعار وكميات مناسبة.