قبل إغراق الأسواق بها.. ضبط 13طن مواد غذائية فاسدة بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، شن حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

أسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط المدير المسئول عن مصنع لإنتاج السلع الغذائية "بدون ترخيص" بمحافظة القليوبية، لحيازته (7 طن من السلع الغذائية "الثوم المجفف – البصل المجفف") المعبأة داخل عبوات غير مدون عليها أية بيانات تدل على تاريخ الإنتاج أو الصلاحية مُدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

كما ضبطت الحملات مالك مصنع للصناعات الغذائية "بدون ترخيص" بمحافظة القليوبية، لحيازته (4,798 طن سلع غذائية بدون مستندات مجهولة المصدر؛ ضبط مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص" بمحافظة الجيزة، لحيازته (1,500 طن سلع غذائية "مفروم لحوم – مفروم دواجن") غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية؛ تمهيدًا لطرحها للبيع بالأسواق.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.