بقيمة مليون جنيه.. ضبط 4 قضايا تهريب عبر المنافذ الجمركية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

شن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية حملة أمنية مكبرة فى مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت جهود الإدارات خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (4) قضايا تهريب أبرزها (أمتعة شخصية – قطع غيار ماكينات صناعة النسيج - مستلزمات طبية) بلغ إجمالي القيمة والتعويض المالي (1,108,957 مليون ومائة وثمانية ألفاً وتسعمائة سبعة وخمسون جنيهاً).

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وضُبط في مجال الأمن العام (13) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح ، دخول دائرة جمركية بدون تصريح ، مخالفات مسطح مائي)، كما تم تنفيذ 81 حكم قضائي متنوع.

وفي مجال المخالفات المرورية تم ضبط 121 مخالفة متنوعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.