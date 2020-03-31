محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لأمن العاصمة، في القبض على صاحبى شركتين للمستلزمات الطبية مجهولة المصدر في منطقة قصر النيل. كان رجال المباحث، تمكنوا من ضبط مسئولي شركتين لتجارة المستلزمات الطبية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة قصر النيل بمحافظة القاهرة، لحيازتهما (2916 قطعة من المستلزمات الطبية "سماعة طبيب، ترمومتر، جهاز تمرير تنفس، جراب دوالي) ذات مُنشأ أجنبي وبدون مستندات تدل على مصدرها وغير خالصة الرسوم الجمركية تمهيدًا لطرحها للتداول بالأسواق. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين للعرض على النيابة للتحقيق.

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كانت هذه تفاصيل خبر ضبط شركتين لترويجهما مُستلزمات طبية فاسدة بمنطقة قصر النيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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