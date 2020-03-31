بعد 10 جرائم.. سقوط "حرامية" الشقق السكنية بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:
سقط في قبضة ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن في الإسكندرية.
أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية بمشاركة قطاع الأمن العام قيام عاطلان – لهما معلومات جنائية - مُقيمان بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه؛ بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات المساكن بأسلوب "كسر الباب" مُتخذان من دوائر أقسام شرطة "أول المنتزه، سيدي جابر ، الدخيلة" مكاناً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما، وضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 10 حوادث سرقة مساكن بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط جميع المسروقات المستولى عليها بمكان إخفائها.
جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.
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