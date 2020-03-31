محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لأمن العاصمة، القبض على صاحب شركة مستلزمات طبية مجهولة المصدر في السيدة زينب. وتمكنت حملة تموينية لرجال للمباحث، من ضبط مالك شركة للمستلزمات الطبية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة السيدة زينب (بمحافظة القاهرة) لحجبه عن التداول كمية قدرها (11600 قطعة مستلزمات طبية "كمامة –جوانتي –كحول طبي") بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق. تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وباشرت النيبابة التحقيق.

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كانت هذه تفاصيل خبر ضبط صاحب شركة بحوزته 11 ألف قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر بالسيدة زينب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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