بعد جريمته اختبأ داخل فندق.. بقال يفتح النيران على مندوب شركة سجائر لسرقته بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

أطلق صاحب محل بقالة النيران على مندوب مبيعات شركة سجائر لسرقة أمواله في أسيوط، وتمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من ضبط المتهم.

تلقى مركز شرطة الفتح بلاغا بإصابة مندوب مبيعات بإحدى شركات توزيع السجائر - مُقيم بدائرة قسم ثان أسيوط، بطلق ناري في البطن داخل سيارة نقل قيادته "تابعة للشركة عمله" مُحملة ببضائع "سجائر" بدائرة المركز ووجود آثار لـ 3 طلقات نارية بجسم وزجاج السيارة، والعثور بداخل كابينة القيادة على مبلغ 17,210 جنيه - جهاز مبيعات خاص بالشركة - ماكينة طباعة–كمية من الذخائر.

وتم نقل المُصاب للمستشفى، وبسؤاله اتهم شخص "لا يعرف بياناته" بارتكاب الواقعة وسرقة مبلغ مالي منه "لم يحدده" خاص بالشركة عمله وهرب.

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وأسفرت جهود فريق البحث عن أن مرتكب الواقعة مالك محل بقالة - مُقيم بدائرة المركز، واختبائه بمدينة الإسكندرية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارتي البحث الجنائي بمديرتي أمن "أسيوط، الإسكندرية" وتم ضبطه بمكان اختبائه بأحد الفنادق بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه، وبحوزته مبلغ 19,950 جنيه، وكذا سيارة ملاكي بداخلها فرد محلي - طلقتين من ذات العيار.

وبمواجهته قرر بسابقة تعرفه على المجني عليه لقيام الأخير بتوريد بضائع "سجائر" خاصة بالشركة عمله لبيعها بمحل البقالة الخاص به، وأضاف بقيامه باستدراجه للتقابل معه بمكان الواقعة بزعم شراء بضائع منه، وعقب استقلاله السيارة صحبته باغته بإطلاق أعيرة نارية تجاهه من سلاح ناري "مسدس"، والاستيلاء على المبلغ المالي، وتم بإرشاده ضبط مسدس - 3 طلقات لذات العيار "المستخدم في ارتكاب الواقعة".

وأضاف بأن المبلغ المالي المضبوط بحوزته هو المستولى عليه من داخل سيارة المجني عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.